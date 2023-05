Hyundai Motorsport: um perfil discreto do ponto de vista da Sardenha

Hyundai Motorsport está pronto na linha de partida de Rally Itália Sardenha, raça do que no passado Ele riu várias vezes para a casa em Alzenau.

Há Surdo do que Newville Na verdade, eles possuem duas vitórias cada e quem nunca gostou desta vez nunca adicionará outra à lista. Hyundai realmente este ano A grande meta ainda não foi atingidaE começa a pesar tanto em termos de posto quanto em termos de moral.

Cirilo Abitabol Não impressiona e não faz previsões, prefere chamar a atenção Em trabalho de grupoMudou-se para resolver problemas em Portugal.

Seja mais cauteloso Thierry Neuville. Depois Um desastroso fim de semana português E isto confusão croata Um belga deve dar um sinal Se ele quiser estar na disputa pelo título. Neuville pretende resolver os problemas emocionais em seu i20, inspirando-se em seus companheiros de equipe, que ele espera que mudem sua temporada.

A Sardenha tem um Uma série interminável de desafios Mas o maior é o calor e o desgaste dos pneus. As provas são muito difíceis E um fundo muito agressivo, apertado e muito técnico. Não há espaço para erros. O objetivo é superar melhor todas essas dificuldades Traga para casa um bom resultado. O fim de semana português foi difícil para nós. Eu tinha uma configuração diferente de Dani e Ezebeka. E acho que essa é a principal razão pela qual o carro não consegue encontrar tração e estabilidade no manuseio. Vou tentar imitar o que meus companheiros fizeram , na esperança de encontrar confirmações. Mal posso esperar para colocar tudo à prova.

Laby Esapeake Ele não gosta muito de calor, e para ele essa variável pode ser uma Mais difícil de enfrentar. EP é Espero que embora E aponte direto para o palco, pelo menos.

Normalmente este rali é muito lento e tem etapas técnicas. A segunda etapa é particularmente difícil Para pneus e carro, pedras foram espalhadas por toda a estrada. Um desafio adicional é a temperatura, que costuma passar dos 30 graus. Então eu suo muito Tenho que prestar atenção especial à hidratação e nutrição . Nessas corridas secas eu Sexta-feira é importante Para a vitória do fim de semana, definitivamente vamos nos concentrar nisso. O objetivo é ficar longe de problemas, atacar e atacar Leve para casa pelo menos um pódio.

O pódio também é o alvo mínimo Dani é surda, tem duas vitórias nessas áreas. O espanhol não parecia ter perdido o contato com o desempenho impressionante de Portugal. Pretende repetir Quem sabe, talvez traga para casa outra vitória.

A Sardenha é diferente dos ralis de cascalho que fizemos até agora, pois as estradas são mais estreitas, mais arenosas e mais escorregadias. Você não pode aceitar erros, Aqui eles pagam um preço alto. A ordem de partida é muito importante, e geralmente começar pelas costas definitivamente ajuda. Com quase 50 quilômetros de extensão, a prova de Monte Lerno será um grande desafio. Em Portugal tínhamos um de 37 e já lá estava É difícil se concentrar o tempo todo. Meta mínima para o fim de semana para terminar no pódio, Esperemos que ainda possamos lutar pela vitória.