Samuel tem três anos. Faleceu Caiu da varanda em Nápoles, Tudo em um edifício antigo em Rion Sanito. O funcionário foi preso por sua morte, Mariano Kannio, 38, acusado de homicídio. O homem, que tinha problemas mentais capturados pelos Raptors, teria jogado o pequeno pela varanda e matado. Samuel morreu instantaneamente. A mãe está grávida no oitavo mês de gravidez. O pai, que estava na loja de um parente logo abaixo da casa durante a tragédia, foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente. Uma história assustadora.

Agora, alguém se pergunta por que o servo fez o que foi alegado. Mariano Cannio, aliás, o Courier della sera Ele trabalhou em várias casas em Nápoles, Porque ela fez isso tão bem. Um cara estranho, por exemplo: Recentemente, ele acreditava firmemente que queriam expulsá-lo, mas não sugeriu nada parecido. Solidão, vida paranóica e, embora fosse de conhecimento geral que estava em tratamento psiquiátrico, muitas famílias o convidaram para trabalhar. Porque, como mencionei, ele era muito cuidadoso e cauteloso.

O propósito permanece um mistério. Mas, neste contexto, ele considera adequado Um vídeo misterioso postado no site de rede social Tick Tock e se tornou viral na rede por um tempo. No vídeo, Corsera sempre explica, aqui o Samuel, o menino, fala em linguagem napolitana: “Eu te jogo no chão porque você é burro”. Uma frase estranha e incomum para um menino de três anos. A hipótese mais assustadora é que a criança repetiu exatamente porque ouviu de outra pessoa. Talvez tenham sido os que realmente jogaram fora, talvez pelo Mariano Canio. A hipótese não foi rejeitada de forma alguma pelos investigadores. E essas fotos devem ter sido tiradas por adultos. Aliás, o recorde não é recente: vai ser de oito a nove meses, então o Samuel foge do pijama de lã, dá para ver algumas decorações de Natal atrás dele. Em suma, o contato com o infortúnio não é automático. Mas a suspeita continua horrenda.