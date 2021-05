Franco Patio, Frases e Citações de La Cura, Centro de Gravidade Permanente, Bandeira Branca-Corriere.it

Pátio não deve reconsiderar cada vez que vemos ou esquecemos planos tolos com posições eleitoraisItália dilacerada por massacres da máfia, Um país devastado pela dor e aqueles corpos que não aquecem demais? Muitos, muitos podem ter visto um autor em Patio, que ensinou com seus poemas como às vezes é difícil encontrar o amanhecer à noite.

Em muitos nós imaginamos Viajar Com Patio, assista à dança dos Dervichs Turners, atravesse as ruas desertas de Dojur, durma em todos os hotéis de Tunis, estacione na ponte onde flutua a bandeira branca ou brinque com ele no festival acima dos carros alegóricos. Pedindo-lhe para se encontrar com os Jesuítas Euclidianos que às vezes teríamos imaginado, Sr. Tamper, um velho chapéu bretão ou algum astuto sequestrador macedônio.

Amor como tratamento e promessa: Irá protegê-lo dos medos da hipocondria … Superará as correntes de gravidade, buscará um centro de gravidade permanente, jamais mudará nossas opiniões sobre as coisas e as pessoas. Cada um de nós pode ter experimentado uma temporada de amor, e os desejos se aproveitam da ideia de que a idade nunca envelhece. Ou o nuevo sentimental de quem ergue a vida ou nos acorrenta como o coro das sereias de Ulisses. Ou seja, uma grande curiosidade como um bicho que até toma café.

Tratamento Isso irá protegê-lo dos medos da hipocondria Dos obstáculos que você encontra em seu caminho a partir de hoje Das injustiças e enganos do seu tempo Pelas falhas que você geralmente é atraído por sua natureza Isso irá aliviá-lo da dor e das oscilações de humor Do frenesi de sua mania Supera as correntes gravitacionais Espaço e luz para não envelhecer E você será curado de todas as doenças Porque você é um homem especial eu vou cuidar de você

Pássaros Os pássaros estão voando No espaço entre as nuvens Com regras atribuídas Para esta parte do universo Para nosso sistema solar Eles abrem suas asas Eles caem e descem Melhor que aviões As perspectivas no mundo estão mudando constantemente Voos imprevisíveis e subidas muito rápidas Caminhos invisíveis Símbolos da geometria existencial

Animal A sobrevivência não é difícil e pode renascer mais tarde Vou mudar muitas coisas um pouco levianamente e sem sentido Finja, você pode atuar quando estiver perto de mim Você sempre concorda comigo, eu só quero te dizer Me sinto bem por estar sozinho Mas o animal que carrego dentro Isso nunca vai me fazer viver feliz Você toma todo o café Isso me deixa viciado em minhas emoções Nunca desiste e não sabe esperar O animal que carrego dentro quer voce

Eu adoraria ver você dançar Eu adoraria ver você dançar Como os ciganos do deserto Com uma vela na cabeça Ou como a Polinésia nos feriados Eu adoraria ver você dançar Conforme a virada aciona os viradores Nas espinhas Ou ao barulho do tornozelo dos construtores Vai por toda a sala quando dança, quando dança Vai por toda a sala quando você dança

A era do porco branco Hotéis completos em Tunis Para as férias de verão Tempestades ocasionais Ele nunca nos deixou sair Homem de certa idade Ele costumava me dar cigarros turcos, mas Espero que a era volte logo De porco branco Espero que a era volte logo De porco branco

Oportunidade nevsky Nós lemos que estávamos trancados em uma sala A luz fraca de velas e lamparinas a óleo Quando fala Sempre estivemos ansiosos por isso Minha professora me ensinou como é difícil encontrar o amanhecer No crepúsculo Minha professora me ensinou como é difícil encontrar o amanhecer No crepúsculo

Centro de gravidade permanente Um velho bretão Com chapéu e guarda-chuva de papel de arroz e cana de bambu Bravos capitães Contrabandistas macedônios traiçoeiros Jesuítas Euclidianos Vista-se como monges para entrar na corte dos imperadores Da dinastia Ming Buscando um centro de gravidade permanente Nunca mude minha opinião sobre as coisas sobre as pessoas eu quero Buscando um centro de gravidade permanente Nunca mude minha opinião sobre as coisas sobre as pessoas de novo e de novo

bandeira branca Senhor. Tamburino não quero tirar sarro Vamos colocar a camisa de volta, o tempo está mudando Somos os filhos das estrelas e netos de seu majestoso dinheiro. Felizmente meu racismo não me viu Esses planos absurdos com posições eleitorais Você gosta de usar perfumes e desodorantes Você é como areia movediça. Tem também quem usa óculos escuros Seja um mistério mais glamoroso e sintomático Como é difícil ser pai Quando os bebês crescem e as mães fazem a caiação. Quantas estatísticas ruins cruzam o país Quão miserável é a vida no abuso de poder.

A estranheza do amor

Eu vou para skammaka

Carros todas as vezes

Eles deixaram suas necessidades

E as moscas enxamearam

Nós caçamos lagartos …

‘Literal-litoral de adenia

Sábios de ginástica de Nabukov

‘Escola termina.

Quando Johns passou

Essa febre grudou em meus ossos

Existe guerra com tudo

Eu me sinto estranho com o amor

eu estou olhando para você

eu estou olhando para você

Até para ver ou falar com você

Porque preciso da sua presença

Para entender melhor minha essência.

Este sentimento popular

Nasceu de dinâmicas divinas

Um êxtase mágico e erótico

Isso me aprisiona em você.

Eu tenho que mudar o significado dos meus desejos

Não se contente com pequenos prazeres diários

Faça como um monge

S cai.