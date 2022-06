Meninas milanesas de dezesseis anos assediadas sexualmente em um trem de volta de Cardland, fear-Corriere.it

A partir de Escritório Editorial de Milão

Amigos que visitaram a estação Peschiera del Garda se encontraram no meio de uma multidão de jovens de Maxi, especialmente norte-africanos, que estavam se revoltando na praia. Eles reclamaram com Polfer

“Minha filha de 16 anos partiu hoje Com seus amigos em Cardland E vá em frente No trem de volta a Milão Teria sido Curvado, pego, torturado Com algumas lições. Eles não podiam sair do trem Empilhado como uma montanha. Eles conseguiram desembarcar no Ticenzano del Carta, Em choque, em lágrimas E como pais fomos resgatá-los. Agora eu me pergunto, coisas assim ainda podem acontecer? Então eu li As gangues de crianças que conheci hoje e todos de Milão. Mas o que eles estão esperando para intervir tomando medidas drásticas, até onde temos que ir?. Esta é uma carta de uma mãe nas redes sociais sobre a experiência teatral de sua vida Em 2 de junho A partir de Seis amigos de 16 e 17 anos, quatro de Milão e dois de PaviaDe assédio sexual e muito grave por longos minutos Um grupo de jovens, principalmente norte-africanos.

Como reportado mensageiro de VanitoTer Na tarde de 2 de junho – No mesmo dia escolhido pelos amigos para a viagem a Cardland – uma enxurrada de adolescentes derramou no trem. Peschiera del GardaInspirado por Vídeo promovendo um comício em Diktok. Milhares de jovens de todo o Milan chegaram de trem e “invadiram” as margens do Lago Inferior Carta.. Em um ponto algo explodiu Lutar Envolveu um número impressionante de jovens, aparentemente desencadeados pelo roubo de uma carteira. Pode ter havido facadas também. Polícia interveio na detenção de motim, Com um grande número de agentes: bastões voaram contra adolescentes para acabar com o conflito. Nas várias lutas que eclodiram, ele foi imortalizado por muitos Vídeos feitos com telefones celulares, Há provocações de “Quem ganha”, há quem seja atingido na cabeça, até as facas parecem ter aparecido. Um menino sofreu uma lesão no ombro. READ Atletas feridos, bombeiros

Alguns jovens provavelmente se foram Ele embarcou no trem para Milão na estação, que estava superlotada, Como as mulheres disseram. Ao vivenciar a violência, os jovens não acionam a aplicação da lei por medo de serem atacadosMas eles entraram em contato com os pais, ligaram para o 112, mas não conseguiram. Amigos Eles foram atendidos por um garoto que os deixou na próxima parada, DixonOu. No dia seguinte, sexta-feira, havia seis deles Reclamou com Polfer Estação Central de Milão.

