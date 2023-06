Caso Ciffi-Mourino, decisão do Tribunal Federal de Portugal

O Tribunal Central anunciou a decisão sobre o seleccionador de Portugal no embate com Ciffi, o árbitro

A Justiça Federal anunciou sua decisão sobre o técnico de Portugal à luz do caso relacionado ao conflito entre Mourinho e Ciphy. O ex-treinador do Inter foi suspenso por 10 jornadas do campeonato, a contar para a primeira jornada da Serie A, e Mourinho e Roma foram multados em 50 mil euros.