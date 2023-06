Nas próximas horas, as primeiras trovoadas chegarão em breve, e estamos caminhando para uma transição crítica! Áreas envolvidas » ILMETEO.it

Clima: Nas próximas horas, as primeiras trovoadas chegarão em breve e estamos caminhando para uma transição crítica! Áreas envolvidas

Mau tempo em algumas partes da ItáliaNas próximas horas, os primeiros sinais de uma mudança importante serão percebidos, já que algumas regiões do país devem receber algumas chuvas, mesmo em um clima de tempestade..

Para ser sincero, já nas últimas 24 horas, a pressão alta nos fez perceber que não estamos com a melhor saúde. As correntes de ar fresco causaram, de facto, alguns indícios de instabilidade, mas sobretudo uma redução geral dos termómetros, sobretudo na zona norte, mas também nalgumas zonas do centro.

Então, vamos tentar entender como a imagem do tempo é formada próxima hora Acima de tudo, em que áreas serão vistos os primeiros sinais desta mudança?

Pela manhã, veremos um aumento gradual das nuvens sobre as áreas alpinas e pré-alpinas e muitas partes do noroeste, onde as primeiras chuvas leves são possíveis com o passar das horas. Algumas nuvens também cruzarão o céu central enquanto o bom tempo continua no sul.

Nosso foco está no que acontece na segunda parte do dia. De facto, a tarde será palco de algumas trovoadas que se vão desenvolvendo de forma cada vez mais generalizada. Concentrando-se mais uma vez nas regiões alpinas e pré-alpinas e partes das planícies do noroeste, particularmente Piemonte e partes da Ligúria. Atenção especial será dada a algumas seções do centro, especialmente na região dos Apeninos do Lazio, onde a chuva se deslocará para as áreas baixas vizinhas à noite.

Para entender melhor a propagação dos eventos e os acúmulos esperados, apresentamos este gráfico abaixo com o centro exato do dia. quinta-feira, 29 de junho. Em áreas coloridas Azul Eles podem ser combinados até 40mm e, portanto, igual a 40 litros de chuva por metro quadrado. Chuva está prevista para quinta-feira, 29 de junhoPor outro lado, o ambiente manter-se-á calmo noutras zonas do país, sobretudo no sul e nas duas principais ilhas onde continuará a fazer calor.

No fim, Foco máximo entre tarde e noite Quando o quadro do tempo começa a dar sinais cada vez mais importantes piorando Sempre começa nas regiões do noroeste. Prevê-se que as condições meteorológicas piorem significativamente no fim de semana, quando partes do norte e centro enfrentarão chuva forte e várias trovoadas. Mas daremos mais detalhes sobre isso nas próximas atualizações.