Tênis, Arnoldi no sorteio principal de Wimbledon. Nas eliminatórias, ele derrotou o português Ferreira Silva por 3 a 0

Mateus Arnoldi O Sanremo Tennis Club concluiu com sucesso sua jornada rumo ao torneio principal wimbledon vencer os portugueses Ferreira Silva com uma pontuação de 7/5 6/4 6/4 Em 2 horas de jogo. Na verdade, todas as ‘finais’ das partidas de qualificação são disputadas em três sets de cinco e são adaptadas às regras do sorteio principal dos torneios Slam, mas novamente Cobertura televisiva Ela provou muito a si mesma escassez.

o céu Comprou os direitos de transmissão do evento de tênis mais prestigiado do ano, incluindo as eliminatórias, mas os chauvinistas britânicos sempre propuseram partidas apenas de seu time da casa, incluindo tenistas cujas fotos nem estão nos arquivos da ATP. Eles são desconhecidos e estão em mau estado. Ainda hoje, o caro site de satélite enfrenta forte reação dos assinantes por não transmitir a partida do melhor jogador, como dois comentaristas italianos comentam sobre o inglês Harris (n.346!) contra o sérvio Medvedovic (n.346!). 156) e cumprimentos à distância para Matteo de Sanremo Arnoldi N.78 no mundoEle se destacou em sua capacidade de respeitar as previsões e liderou as eliminatórias, merecendo totalmente uma entrada na primeira divisão de Wimbledon.

Aguardamos para saber quem será seu primeiro adversário na grama em Wimbledon, Matteo Arnoldi 42 mil euros no bolso Prêmio em dinheiro para limpar todos os obstáculos nas rodadas de qualificação. sobre’Prêmio em dinheiro‘, o total geral de garras entre todos os sorteios (individuais masculino e feminino, duplas e duplas mistas) é um pouco maior. 45 milhões de euros2.750.000 euros foram para o vencedor do torneio, 10% a mais que no ano passado.