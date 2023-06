Vamos ver o que surgiu um mês após o assassinato » ILMETEO.it

O assassinato de Giulia Tramandano há um mêsGiulia Tramandano foi morta em 27 de maio de 2023: Impagnatiello, o assassino, o pior assassinato em San Vittore hoje, aborto (em conexão com a morte do pequeno Diego) e esconder o cadáver.

Um mês depois, ainda faltam alguns detalhes e peças, principalmente no que diz respeito aos estudos toxicológicos dos corpos de Giulia e do pequeno Diego. Para esclarecer se Alessandro Impagnetiello realmente usou A polícia recuperou veneno de rato em sua bolsa. Deve tentar matar o parceiro já 27 de maio, o dia do crime. Fique então A sombra de quaisquer aliados,O corpo de um jovem de pelo menos 29 anos deve ser escondido. Mas são sombras cada vez mais fracas. Porque as investigações das últimas semanas têm corroborado cada vez mais sua história, sua confissão.

Nas próximas horas, a reportagem do jornal Corrier della Sera, Na Riz de Pharma, este é o método de testes não reprodutíveis em amostras de sangueEncontrado via Novella no prédio e itens apreendidos no apartamento. Os advogados do barman de 30 anos, Giulia Geradini e Samantha Barpaglia, não nomearam o advogado da parte. Por enquanto, não há novas audiências marcadas para o assassino confesso.

Um relatório post-mortem será conclusivo sobre a brutalidadeEntre as feridas encontradas no corpo de Giulia Tramontano. Impagnetiello, em sua confissão, admitiu ter levado três socos na garganta. De fato, os primeiros resultados da autópsia vieram à luz Pelo menos 37 facadas. Do ponto de vista jurídico, de acordo com as diretrizes da cassação, é necessário estabelecer quantos golpes foram infligidos à vítima enquanto ela ainda estava viva e, em vez disso, ela foi baleada na garganta. Enquanto Che ainda estava vivo, ele recebeu pontos com risco de vida. O promotor especula que o jovem de 29 anos foi atacado pelas costas em uma espécie de emboscada. Sem deixar uma chance de pedir ajuda a ela.

Finalmente, os investigadores estão trabalhando nas últimas semanas Em uma cópia forense do celular e iPad de Impagnetiello

Procure outras fontes nesse sentido. Pesquisas mais datadas teriam surgido, mas com contornos menos claros para ligá-los a um padrão de crime. Por esse motivo, se houvesse vestígios de veneno de rato no sangue das vítimas, seria evidente não apenas um planejamento premeditado, mas também uma tentativa anterior de matar Giulia ou pelo menos abortar a criança. Pequeno Mártir.