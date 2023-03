Greve de veículos em Roma na quarta-feira, 8 de março, trânsito em risco: todas as informações

Quarta-feira negra para o trânsito da capital. Em 8 de março, Dia Internacional dos Direitos da Mulher, uma greve de transporte público foi realmente anunciada, com Cub Trasporti se juntando à greve geral nacional de 24 horas convocada pela Federação Slai Cobas.

Cobertura ao vivo da greve

A greve começou efetivamente às 8h30, encerrando-se o período de garantia. As linhas de metrô B/B1 e a ferrovia Termini-Centocelle permanecem ativas, embora com possíveis reduções de viagens, e o metrô C, que funcionava regularmente no final do período de garantia.

Porém, pouco antes das 9h, o Metrô A foi fechado (após o término das corridas) e a Atac confirmou possíveis reduções de corridas na rede de superfície. Às 12h05, a linha A do metrô é reativada, enquanto as estações Spagna, Vittorio Emanuele, Re di Roma e Ponte Lungo serão fechadas devido a uma greve do pessoal da estação.

Greve dos transportes em Roma na quarta-feira, 8 de março: métodos

A manifestação inclui o pessoal da Attock e Roma DPL, o que significa que os ônibus estão parados – inclusive os das rotas periféricas – bondes, trólebus e metrô. Os trens Metromare e Roma Nord, administrados pela empresa regional Cotral, funcionarão regularmente.

De acordo com os grupos garantidos estabelecidos por lei, o tráfego será assegurado desde o início do serviço às 8h30 e depois das 17h00 às 20h00. Possíveis paradas ou interrupções de ônibus (externos), bondes, metrô e viagens para os terminais. O comboio Centocel irá substituí-lo das 8h30 às 17h00 e no final do serviço das 20h00.

Conforme mencionado, a greve também afeta as conexões feitas por outras operadoras em regime de subcontratação em nome da Attack. Quanto ao serviço nocturno, não é garantido o serviço dos autocarros nocturnos entre terça e quarta-feira (linhas cujo nome começa por “n”), enquanto o serviço dos percursos diurnos é garantido. A meia-noite e a noite funcionam nas linhas de ataque 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e nas linhas TPL de Roma 314, 404, 444.

No entanto, durante a noite entre quarta-feira 8 e quinta-feira 9 de março, o serviço nas linhas de ônibus N será garantido, enquanto as rotas diurnas programadas após a meia-noite e as viagens noturnas das linhas 38, 44, 61, 86, 170 da Atac não serão garantidas. , 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e Roma Tpl linhas 314, 404, 444.

Nas estações de metro eventualmente abertas, não é garantido o serviço de escadas rolantes, elevadores e escadas. O serviço de bilheteira também está em risco (online está sempre ativo), enquanto o parque de estacionamento do nó de ligação permanece aberto.

Greve dos transportes em Roma na quarta-feira, 8 de março: motivos

A greve apela à “deterioração das condições gerais de vida das mulheres no nosso país, a partir das condições de trabalho e com repercussões em todos os outros domínios – sociedade, família, cultura, trabalho/não laboral, destacando-se os sindicatos, saúde e segurança, /não assalariado, público e gratuito.” O ônus do cuidado devido à falta de serviços e cortes severos de recursos para escolas públicas, saúde pública, violência traumática contra mulheres/feminicídio, ataques de direita à maternidade e/ou à maioria livre escolha da mulher em matéria de aborto”.

O dia 8 de março, como mencionado, é o Dia Nacional da Greve Geral, em que trabalhadores de diversos setores públicos, privados e cooperativistas cruzam os braços. Além do transporte público, escolas e serviços de saúde também estão em risco para o protesto convocado por Adl Cobas, Cobas Health University and Research, Cub, Slai Cobas, Cub Health, Usb Pi, Usi Cit e Usi educazione.

Nas greves de 24 horas anteriores anunciadas pela CUP-COPAS organizadas em 8 de março de 2021 e 2022, a participação foi de 26,8% para operações de superfície, 8,7% para operações metroviárias e ferroviárias regionais, e 32,2% para operações de superfície e 11,1% para operações metropolitanas e regionais operações ferroviárias, respectivamente.