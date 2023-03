“Fotos quentes para fãs só para pagar o aluguel, mas chega de conversa”

Maserata, 10 de março de 2023 – “Gravei apenas para os fãs Escusado será dizer que, após o primeiro bloqueio. Naquela época era Encontrar um emprego é difícil Tempo total. Foi assim que comecei a arredondar. Quando eu vi depois do primeiro mês consegui pagar o aluguel Além disso, pelo segundo mês, continuei o site. Um ano e meio depois desisto porque é chato A ideia de continuar era humilhante. Psicologicamente isso me matou. Como tenho uma relação complicada com meu corpo, até tirar fotos de mim mesma foi difícil. Palavras de Ciara Fradoni – Em certo momento me senti como um pedaço de carne a ser abatido. Isso me deixou cada vez mais pesado. Eu disse a mim mesmo: ‘Eu não sou essa pessoa’. Então eu decidi desistir. Hoje, eu diria a uma mulher que quer seguir esse caminho para pensar sobre isso de antemão e parar assim que isso a incomodar. Zero preconceito, todo mundo faz isso por motivos diferentes, isso está além de mim saber, então nunca vou me permitir julgar. O importante é parar quando perceber que a situação está fazendo você se sentir mal.”

Atenção/Apenas Fãs: O que é e quanto rende

Apenas fãs Um site inglês que oferece serviços de entretenimento, funciona com assinaturas: se quem quer ver o conteúdo (fotos ou vídeos) de uma determinada pessoa paga, é fã, de fato. Muitas mulheres, mas também muitos homens, postam fotos e vídeos com conteúdo explícito para complementar o salário, mas também há quem faça isso por trabalho, oito horas por dia, e dizem que o fazem “por paixão”.

Ciara Fradoni, 31 anos, Originalmente um residente de Jesse e Maserata, ela trabalhou em muitos empregos em sua vida: primeiro em um armazém, depois garçonete, barbeiro, garçonete novamente e agora em uma fábrica. Quando a Itália fechou devido à pandemia no início de 2020, também estava lutando, pois todos os trabalhadores das empresas foram forçados a fechar.

Você pensou em se juntar aos fãs apenas naquele momento?

“Sim. Eu estava demitido por causa do bloqueio de três meses, mas nenhum dinheiro entrou. Tive dificuldade em sobreviver, moro sozinho e tenho que pagar aluguel todos os meses. Ouvi falar deste site. Discuti isso . Meu namorado na época, e ainda sou muito crente. Achei que se estivesse realmente pressionado, assinaria.

E então?

“No verão de 2020, era trabalhador assalariado, mas só a tempo parcial. Ganhava 550 euros por mês, não dava para pagar a renda e comer. Foi muito difícil arranjar emprego a tempo inteiro ou outro emprego . O bloqueio foi difícil para todos. Então, eu era apenas fãs. Eu tentei”.

E o namorado dela?

“Ele sempre esteve perto de mim e eu mandei as primeiras fotos de teste. Ele sabia que eu faria isso por questões financeiras. Entre outras coisas, sabendo que tenho uma relação difícil com meu corpo, ele sugeriu tirar minhas fotos. Eu estava fazendo isso por ele. Foi assim que começou.”

Qual foi a primeira impressão?

“Abri o perfil e tentei descobrir como funciona. Imediatamente notei que não estava totalmente nua, parei no peito e abaixo. Nesse momento, você deve se autopromover e divulgar o perfil. O máximo possível “.

Como exatamente isso funciona?

“Se algum dos meus fãs quiser ver uma foto ou vídeo, eles entram em contato comigo, se escrevem no chat. Eu carrego as fotos para a visualização e, quando a pessoa vê a foto ou o vídeo, abre. Tirei uma vídeos de um minuto, um minuto e meio, eu estava deitada na cama, um pouco murmurei, depois tirei a roupa, nada”.

Pedidos especiais podem ser feitos?

“Sim, no chat eles escreveram para mim que eu tinha que usar um determinado tipo de cueca. Aí propus um preço para fazer, e se a outra pessoa aceitasse, eu continuava. Muitos pediram completamente. Nu, mas isso eu sempre recusou”.

Alguém a amava?

“Sim, isso acontece. Lembro que um cara em particular me mandou mensagens muito fofas que não eram sujas, ele queria estar na cama comigo, coisas assim, ele queria conversar um pouco, acho que ele estava muito sozinho. . Ele me mandou mensagens todos os dias durante dois meses. enviado”.

Quanto ela ganhou?

“90 a 430 euros por mês. O site fica com 20 por cento dos lucros”.

Qual foi o máximo que lhe pagaram?

“Um suíço pagou 150 euros por três fotos e um vídeo meu me despindo em uma noite”.

Havia muitos estrangeiros entre seus fãs?

“Exceto suíços, todos italianos e quase todos jovens”.

Menores em meninos ou meninas com perfil?

“Tem que ter 18 anos para se cadastrar e o site exige documento de identidade. Mas tem muita menina com 18 anos. De todas as idades, até de 70 anos”.

Existem pessoas que fazem o mesmo como sua ocupação principal?

“Sim, torna-se um trabalho de tempo integral. Você tem que pensar em conteúdo, ser criativo e passar o tempo conversando.”

Coisas ruins já aconteceram com você?

“Felizmente não muitos, muitos me enviaram fotos de suas partes íntimas, que obviamente eu não pedi, então eles escrevem seus desejos, fantasias, tudo o que querem fazer com você. Mas isso deve ser levado. Conta, espera-se. Meu namorado nunca teve ciúmes. Eu preciso disso. Ele sabia que eu precisava, então não fiquei feliz com isso. Muitas vezes relemos os bate-papos juntos e rimos disso, tentando amenizar um pouco a situação.

Você fica aliviado quando para?

“Porque eu não fazia totalmente pelado, tinha menos pedidos, então comecei a ganhar um pouco. A essa altura não valia mais a pena, já me dava nojo”.

Você já fez penitência?

“Claro que não. Foi mais uma experiência que me fez aprender mais sobre mim, me conhecer melhor. Não fique triste, tudo ensina!”.