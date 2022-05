Bonolis: “Eu amo Tufão no Inter”

O famoso apresentador de TV Pavlo Bonolis foi entrevistado pelo Calciostyle.it. Nele, ele fala sobre a Copa da Itália, os jogadores que ele respeita e a Roma. Palavras de Paulo Bonolis:





Sr. Bonolis, quem você acha que vai ganhar o campeonato?

O Milan tem mais chances. Ele tem uma vantagem, mas deve saber lidar com ela. As partidas podem parecer complicadas, mas os inter-rivais que têm que jogar contra Emboli, Cochlear e Sampdoria também são difíceis.





Quem vai ganhar a Copa da Itália para você?

Espero que a Inter Coppa vença a Itália. Se a Juventus tivesse vencido, a Juventus teria vencido e isso não teria sido um problema.





Quem você traria para o inter entre Dipala e Donorumma?

Eu definitivamente escolheria um segundo atacante ou Dipala que pudesse fazer o trabalho que Kalhanoglu está fazendo atualmente. Gosto de Typhoon em vez de Donarumma porque estamos em boa forma com Handanovic e Onana.





Pensando na primeira temporada de Mourinho?

Mourinho ficou no meu coração. Ele conseguiu mobilizar uma equipe para brigar pelo quinto lugar com uma equipe incompleta, independente de quais fossem os objetivos do jogo. Ele está nas semifinais da Liga da Conferência após uma partida especial na Inglaterra. Acho que esta será uma boa temporada para Mourinho. Friedkins trabalhará com o Sr. Triplett para criar algo importante. No entanto, é necessário elevar a equipe com jogadores importantes.





Em que papéis a Roma deve intervir para se tornar uma equipe que pode competir pelos primeiros lugares?

Um diretor, com certeza. O treinador pediu Shakka, mas ele não veio. Sérgio Oliveira não é um diretor, mas um meia que lembra do Prohasca. O português é um pouco lento, mas, como todos os portugueses, é um bom levantador. Como diretor, eu assumiria Parades.





Bonolis; ⁇Sim, é uma pena, pelo menos não porque o trocamos com um cachorro que estava em fase de declínio de sua carreira. Você quer vencer o Scudetto ou quer fazer o Sanremo novamente? Derrote Scudetto. Sanremo eu já fiz e não quero fazer de novo.