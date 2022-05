Comunicado da Defesa Civil com chuva e trovoadas, quinta-feira, 5 de maio Assuntos Relacionados »ILMETEO.it

Aviso meteorológico: Aviso da defesa civil para chuva e trovoadas, quinta-feira, 5 de maio

Aviso Nacional de Defesa Civil Nos próximos dias haverá pancadas de chuva em várias partes do país.

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil, em acordo com as regiões envolvidas – responsável pela implantação de sistemas de defesa civil nas áreas afetadas – emitiu alertas de condições climáticas adversas que podem prolongar os climas anteriores. Os eventos meteorológicos que afetam diferentes partes do país podem ser determinados em resumos nacionais, revisões hidrológicas e hidráulicas relatadas no Boletim Nacional de Crítica e Alerta.www.protezionecivil.gov.it)

Aviso amarelo na Lombardia.

A partir de quinta-feira, 5 de maio, as condições meteorológicas deverão piorar, especialmente nas zonas ocidentais do nosso país, com grande quantidade de baixa pressão a aproximar-se de oeste, com chuva ao final do dia. Todas as Áreas Centrais. A precipitação estará associada a um reforço decisivo dos ventos de sudeste, afetando particularmente duas grandes ilhas e, posteriormente, a Calábria.

Com base na evolução de novas previsões e eventos, as previsões meteorológicas e previsões importantes para a Itália são atualizadas diariamente e estão disponíveis ao público no site do Departamento de Defesa Civil (www.protezionecivile.gov.it). Regras de conduta a seguir durante o mau tempo. As informações sobre níveis de alerta regionais, críticas específicas que podem afetar territórios individuais e medidas preventivas adotadas são gerenciadas pelas estruturas regionais de defesa civil, em relação às quais o Departamento acompanha a evolução da situação.