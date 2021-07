Toda a família recusou a vacina

Não. Vacina Na familia, um Feriados Em Espanha Então a tragédia: o Pequeno Casa, 11 anos, Sofre de irmã contratada Gov Ao viajar para o exterior. Pais sofrem, ambos Sem cera, E a criança, já doente, Morre. Aconteceu Palermo. A menina foi internada no Hospital de Cristina em Palermo. Os médicos explicam que a causa da morte é uma complicação relacionada à infecção pelo vírus corona.

A menina morreu às 13h. Delta testou positivo para variância. Por cerca de dez dias ele foi internado no hospital na unidade de terapia intensiva, onde foi internado porque sua saúde estava piorando. Como a menina estava muito fraca, os médicos tentaram de todas as maneiras salvar sua vida, em vão. Kovit piorou repentinamente as condições de saúde e todos os tratamentos que tentou foram ineficazes. «Ele sofre de uma doença congênita – explica Salvador Requirez, diretor médico dos Hospitais Cívico-de Cristina – cuja saúde já está comprometida. Na variante delta específica, o quadro clínico se deteriorou quando ocorreu a infecção por SARS-Cove 2.





Patologia

O menino de onze anos ficou na enfermaria de pediatria geral por cerca de 10 anos devido a uma doença rara de que sofria. De Cristina foi transferida para o hospital há duas semanas, após um teste positivo para Covit. Depois de alguns dias, sua saúde piorou e ele precisou ser internado em terapia intensiva.

A infecção ocorreu há poucos dias. A menina teria sido vítima de sua irmã mais velha, que voltava de uma viagem à Espanha. “Eu não cera”, declarou Nello Musumasi, líder da região, destacando a importância das vacinas na prevenção de formas graves da doença. “Sou pai, presidente e próximo da família de uma menina que vive com pouquíssima dor – acrescentou – sempre que Kovit tira uma vida tudo falha. Não há consolo de nossa parte em saber que temos fez tudo ao nosso alcance para evitá-lo. Hoje é um tempo de silêncio e dor. Desire Farinella, comentarista de saúde do Hospital de Christina, disse: “Crianças e sujeitos frágeis só podem ser protegidos quando desenvolverem imunidade social. Lembramos que crianças a partir de 12 anos podem ser vacinadas em nosso serviço, que também é dedicado aos centros de vacinação. No caso de indivíduos vulneráveis ​​que não podem ser vacinados, as famílias devem ser vacinadas para sua segurança.

Por outro lado, o estado de saúde do bebê de dois meses melhorou a favor de Covit e ele foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Cervello. Enquanto isso, o número de novos casos na Sicília é alto. 457 de 6.395 tecidos registrados nas últimas 24 horas. A taxa positiva atingiu 7,1%. O dado mais preocupante é o que está sendo admitido no hospital: 24 de um total de 216 pacientes nas enfermarias do governo foram admitidos no hospital.

Uma menina de 11 anos com uma variante inglesa recém-nascida também foi hospitalizada em Palermo

Escola, Ministro Pianchi apela aos alunos: “A vacinação é um ato de responsabilidade e solidariedade”