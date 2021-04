“Você sabe o que eles escrevem para mim?” – Grátis diariamente

Conflito feroz entre Massimo Gully e Stefano Bonacini, Em conexão com Bianca Berlingover a Cardabianca Em Roy 3. Sem argumentos, opiniões completamente diferentes vírus Corona, Crise econômica e reabertura. O virologista do Hospital Sacco disse repetidamente durante semanas que o risco foi “mal calculado” e criticou fortemente a decisão do governo. Mario Draghi Em “Input” Matteo Salvini. “Os cálculos não são feitos com base científica. Não estamos bancando os hipócritas. Temos certeza de que estamos prontos para ver mais algumas centenas ou milhares de mortes e que devemos tentar buscar a atividade econômica”, explica ele com um aborrecimento. “Há algum tempo que temos alguns sinais positivos, mas isso não é suficiente. Eles estão faltando 30 milhões de vacinas A administração que nos separa da Grã-Bretanha. Não sabemos quando os receberemos. “

O tema para reabertura está anexado a ele Toque de recolher, Mas o governador P.T.Emilia Romagna Ele responde: “Não tenho tempo para discutir sobre o toque de recolher. A dose deve chegar a 50 milhões até o final de junho, e outros 80 até o final de setembro. Então, em particular, o dramático contra-apelo dirigiu indiretamente a Galli: “Não recebi tantos e-mails e mensagens como havia durante este período: Frustração, O que não me ocorreu por muito tempo na rica Emilia-Romagna. Há quem não receba há vários meses e há quem não trabalhe há um ano. Traduzido: Como virologista, a preocupação de Gully é apenas proteger a saúde do país. Bonacini e o executivo, a emergência passou para garantir o futuro do país. Giuseppe Conte Ele selecionou consistentemente a primeira página.

“A decisão de Tracy é política, et al Cts Eles não concordam com a escolha dessas reaberturas – esta é a opinião Andrea Scansey, Acessório -. Ele é bom em ser corajoso, mas falaremos sobre isso novamente em algumas semanas. “” Discurso do toque de recolher – adiciona caneta Evento do dia a dia – Claro, uma desculpa: gostaria de ver se há muitos controles para respeitá-lo. Salvini, pela coleta de suas assinaturas, ridicularizou-se. Mas ele não se atreveu a votar com Meloni. “