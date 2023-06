Nápoles, De Laurentiis avalia três perfis: Sousa, Galtier e Garcia. Notícias do treinador

São dois franceses e um português. Não é uma piada, mas desta vez, o Lista restrita em consideração do presidente De Laurentiis à bancada do Napoli. Os três perfis se encaixam no clube de acordo com a habilidade, o status internacional e o sistema de jogo adaptado pela equipe. Para Globetrotter Paulo Sosa Percorrer os 80 quilômetros que separam Salerno de Nápoles certamente não será um problema. regra de liberação Estar em seu contrato seria um obstáculo intransponível. Christophe Galtier E rudy garciaDois perfis franceses de De Laurentiis chamaram a atenção.