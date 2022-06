Logo perde bagagem em Malpensa / Atacante do AC Milan retorna à Itália, mas …

Depois de passar alguns dias em Portugal com a seleção nacional, Rafael Leão Ele voltou a Milão, mas para sua surpresa. atacante do Milan, Retornou à Itália de seu país natal, onde comemorou seu aniversário há alguns dias, e retornou a Milão, mas o retorno não foi agradável. Conforme relatado pelo IlSussidiario.net, o atacante do AC Milan perdeu sua bagagem. O português que desembarcou no aeroporto de Malpensa não encontrou a sua mala. Eles condenaram a perda como resultado. A mesma coisa aconteceu com o ex-Isla de Famosi Marco Cucolo.

Depois de derrotar Skudeto com Milão, Leão Ingressou em Portugal. Com sua própria seleção, o atacante jogou na Liga das Nações, pela última vez, contra a Suíça, recebendo palavras de respeito do técnico. Fernando SantosPorém não quero comparar com CR7: “O sucessor de Ronaldo? Eles não jogam na mesma posição. Não sei quantos gols Ronaldo marcou: mil, um milhão não só em Portugal, mas no mundo ninguém vai mudar Ronaldo. Essas comparações não são boas para Raphael, Raphael Liao deve ser Raphael Leo, suas características e qualidades. Se ele está aqui com 21 anos, ele é o futuro do Celiso.”.

Rafa Leo, o futuro ainda está na Rosonery?

Se imediatamente Rafael Leão Assim que desembarcar em Malpensa terá de lidar com o desaparecimento da sua bagagem e nas próximas semanas terá de pensar também no futuro. Com o atacante vencedor Série Avil MilãoArrastando os rossoneri para seus objetivos e título com excelente atuação, ele tem os olhos de vários grandes nomes sobre ele, mas o diabo não tem dúvidas, e há anos tenta mantê-lo.

Segundo La Stompa, o ponto mais difícil do mercado para os dirigentes do Milan será a renovação Rafael Leão. A empresa quer prorrogá-lo até 2026, e também oferece uma retomada do engajamento, embora os agentes portugueses não o considerem suficiente. Os gerentes gostam de se sentar à mesa com o Milan somente após o fechamento do mercado, mas há o risco de entrar em um ringue que não dura em lugar nenhum. Algumas semanas atrás, Bioli anunciou: “Até onde sei, espero que o Leo fique. Não sou o dono nem o gerente, mas espero trabalhar muito com ele, é o melhor lugar para progredir”.

