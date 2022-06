“A menina não morreu imediatamente” – Corriere.it

A partir de Alfio Chiaca foi enviado para Catânia

Para a autópsia, apenas um tiro teria sido fatal. A juíza de instrução Martina Patti confirma a prisão: ela é uma criminosa premeditada

Em suma, segundo o magistrado, essa garotinha com o ar aparentemente inofensivo ainda é perigosa para os outros e para si mesma. Então ele deveria estar em confinamento solitário. Vamos avaliar o destino do juiz de primeira instância – diz seu advogado Gabriel Celeste – e decidir se podemos contestá-lo dentro das regras estabelecidas. Ao final do julgamento sob mandado – observa o advogado de Catania Carmelo Zukaro – nossas dúvidas sobre nosso sistema de acusação e áreas mais obscuras, muitos de nós “não se lembram” e D.



Ementira do suspeito ndenza. Em pontos ambíguos Martina diz: Não me lembro de enterrar a menininha, não me lembro de ter decidido ir ao campo antes de sair, não me lembro de onde peguei a faca. Depois a estranha cronologia. Ela conta que foi para a casa dos pais em estado de confusão após o crime e depois foi se mudar para a casa dele. Depois conheceu, mas na rua, pais e ex-companheiro. Só então ele contará a história do sequestro. Em suma, há um buraco uma hora depois do crime, no qual não fica claro o que ele fez, baseado na fortaleza de suas mentiras fracas, que danificou a maçaneta do carro para dar credibilidade à história do sequestro. Os investigadores também estão investigando telefonemas feitos nos dias anteriores para um cara que ela namorou.