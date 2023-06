A esposa de Prodi, Flavia Franzoni, está com uma doença terminal. Resgatado na chuva em uma das rotas franciscanas

Perugia, 14 de junho de 2023 – Hanno Ele tentou arrebatá-la do destino na chuva torrencial. Na frente do marido, Romano ProdiDurante longos minutos, operadores do Resgate Alpino e Espeleológico da Úmbria realizaram manobras de ressuscitação enquanto a tempestade avançava. Flávia FranzoniMulher do ex-primeiro-ministro faleceu ontem à tarde aos 76 anos Doença grave.

Eles estavam caminhando com alguns amigos, incluindo um ex-ministro Arturo Parisicoloque junto caminhos franciscanos Também recomendando, dando Gubio leva a Assis. Lugares lindos de verde e paz, ontem foi um cenário de tristeza.

Alarme Dado antes das 15h. 118 O grupo estava entre Bellugello e Pisina quando veio a ligação. A área estava inacessível e a pedido do Serviço Regional de Resgate, duas equipes do Sasu chegaram por terra com pessoal médico e técnico. funcionários.

O manobras de ressurreição, como dissemos, foi realizada sob uma forte tempestade que impediu a chegada de uma ambulância. para Flávia Franzoni Não havia nada que pudessem fazer: depois de um tempo, o médico 118 que veio com outra equipe de intervenção confirmou. Morte.

Seu marido Romano Prodi, o ex-ministro Parisi e outros caminhantes a acompanharam em veículos de emergência. O corpo de uma mulher, aparentemente Ele sofria de problemas cardíacos Cerca de vinte anos atrás, ele experimentou Uma cirurgia Quanto ao coração, foi recuperado e levado diretamente para Bolonha.

O ex-primeiro-ministro e sua esposa estão em Gubio há alguns dias: anteontem foram vistos caminhando no bairro de San Martino. Excursão ontem para apreciar uma das rotas mais sugestivas do Caminho Franciscano, que esconde joias como a igreja de Santa Maria Assunta em Capricorno e a ermida de San Pietro in Vigneto.

Da Úmbria A partir do obituário de Sasu, “O Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico expressa sua proximidade e condolências ao Presidente Romano Prodi, seus filhos Giorgio, Antonio e toda a sua família”.

Em seguida, o Partido Democrata, com uma nota assinada por Tommaso Bori: “Profundas condolências e emoção pela morte de Flavia Franzoni, esposa do presidente Romano Prodi. Esta notícia nos afetou profundamente. Estamos próximos do presidente Prodi. Sua família e seus entes queridos queridos, queremos expressar nosso apoio e amizade neste momento difícil.

irmão mais velho