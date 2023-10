Grande incêndio em Casteldaccia e encerramento da autoestrada, município: “Não saia de casa”

A autoestrada A19 Palermo-Catania está fechada em ambos os sentidos entre os entroncamentos de Casteldaccia e Altavilla Milicia devido ao incêndio que atingiu as bermas da estrada. Quando Anas anunciou isso, o tráfego foi temporariamente interrompido. Eles estão esperando em longas filas para resolver sua emergência. O tráfego de trens também foi interrompido na mesma área.

Ocorreu um incêndio em Casteltaccia: as chamas ameaçaram algumas casas e muitos moradores saíram às ruas. O fogo está sendo extinto pelos fortes ventos do Siroco. “Os funcionários da Anas – lemos numa nota – estão no local para gerir o sistema viário e restabelecer a normal circulação no menor tempo possível”.

Entretanto, a administração municipal aconselhou os cidadãos a evitarem sair de casa por motivos estritamente necessários. “As forças policiais já estão a trabalhar muitas horas para suprimir e extinguir os vastos incêndios que estão claramente a afectar o nosso país, e é melhor deixar as estradas livres para que as operações de resgate sejam rápidas e eficazes. você”, diz a mensagem publicada pelo município de Casteldaccia.

Artigo atualizado em 30 de outubro de 2023 às 21h33 com comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Casteldaccia