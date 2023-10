Calcio Monza, Palladino: “Ótima classificação, tentamos vencer. Alguém pode fazer mais…”

O Quinto gol de Andrea Colbani No campeonato ele traz Quarto sorteio da temporada. O médio-ofensivo do Brescia confirma a sua fantástica forma: ao fim de 10 jornadas já ultrapassou o número de golos individuais do ano passado (4). As estatísticas dizem que Udinese Ele é o alvo preferido do camisa 28 rubro-negro e apesar de ter marcado 3 gols contra os friulianos,Monza não conseguiu vencer os Bianconeri na Série A. Os resultados de outras partidas da Série A estão à frente Bessina e seus companheiros estão em 10º lugarimediatamente atrás Grande e uma mortadela entre as expressões da competição.

Palladino fala

Técnico Raphael Palladino gosta de classificação e testes Dela: “Temos uma ótima posição no ranking. Eu estava interessado em atuar e foi. Jogámos bem na primeira parte e sofremos um golo num lançamento lateral na segunda parte, o que foi uma pena. Um pouco triste, mas pela forma como foi a partida Poderíamos ter vencido: Vamos pegar o lado positivo, Estamos satisfeitos“.

Há um treinador vermelho e branco Palavras de louvor para muitos de seu povocomeçando com Kolbani: “Ele está indo muito bem. Eu sou o ‘mau’, incomodando-o para melhorar. Ele é um jogador talentoso que precisa desenvolver suas habilidades. Meta no final da temporada Haverá um Um jogador completo para uma grande equipe. Kiriagopoulos? Há crescendo: Não é fácil substituir Carlos. Ele nos faz jogar bem e é muito “limpo” nas duas fases. Ele está perdendo alguns alvos, vamos ver se ele consegue acertá-los…”

desempenho SúriaDe volta à linha de partida depois de parar em Roma: “Achei-o inteligente, receptivo e motivado. E a semana correu bem: tenho certeza Seu campeonato começa hojeEu também disse a ele.

Avançar pegou Contribuiu para as finais da competição: “Panto Entrou bem: lembremos que foi em 2003. Preciso de qualidade e força física. Brindelli Ele sempre faz o que quer, Marik Ele está trabalhando duro como sempre Valentim CarboniApesar de ter jogado poucos minutos, ele se saiu bem.”

Cílios

“Danny Motta quem pode e deve fazer mais. Eu disse isso a ele no vestiário e me arrependo de ter dito isso publicamente, mas espero mais dele porque posso dar mais dele. Ele tem que entender o momento da partida e entender que é um jogador importante para nós.

Há português posições perdidas na hierarquia Treinador: Motta foi titular cinco vezes nas primeiras partidas até o momento no Campeonato, alternando entre a função de referência central e meia-atacante, mas Ele coletou apenas duas peças nas últimas três partidas Aproximadamente 30′. Depois de alguns testes opacos e alguns erros sensacionais na fase de finalização – veja por exemplo o jogo contra Less – Palladino preferia Vignato ou Machin a ele.

Dá mota no retângulo verde A ideia de “olhar no espelho”. Um pouco demais, usando Mais um pouco Enfraquece a eficácia da manobra de jogar a bola. Apesar de ser um dos vermelhos e brancos com mais remates (14 remates, quarto lugar da equipa, atrás de Chiuria, Cagliardini, Golbani e Colombo). Ainda não encontrei a rede, e em vez disso cometeu erros de gol mais graves, por exemplo, contra o Lecce. Uma combinação dessas circunstâncias pode ocorrer Uma certa carga psicológicaComo evidenciado por alguns sorrisos tensos de Motta durante a partida de domingo.

lá Foi escolha de Palladino mencionar o óbvioE ele certamente pretendia fazê-lo na coletiva de imprensa E desenvolver uma habilidade Ainda não se revelou totalmente: agora cabe ao português provar que é digno de uma camisola titular…