Confiar ou rasgar o acordo com os democratas? As agonias de Calenda por não querer estar com os anti-dragões – Corriere.it

A piada dele: vou votar na direita com essa coalizão



Carlos Calenda Não decidido. O quebra-cabeça de Presidente executivo Novamente uma semana atrás. Tenha fé no acordo assinado com os democratas na última terça-feira Selado com muito aperto de mão na frente das câmeras em Montecitorio? Ou ele deve sucumbir às sereias de uma raça solitária como o herói do Terceiro Pólo a ser construído? Mais algumas horas de agonia e hoje o ex-ministro Varamathi liquidará o estoque. Quando descobri que Leta foi pega de acordo com o humor de ontem Acordo com Fratoianni e Bonellio Um desejo de cortar os laços com um forte Partido DemocrataMas No Nazareno eles acreditam No final, o calendário não quebra.



O humor do presidente está travado em uma confidência que ele fez a alguns amigos e colegas ontem: Com esta aliança de centro-esquerda, votarei também na direita. A resposta de Leta à preocupação de Georgia Meloney com uma vitória fala bem da raiva e da distância entre as ideias do fundador da Action e as da esquerda vermelho-verde. Pessoas que partiram o coração de Draghi, ele lembrou E o calendário de ontem via Twitter. Nós não decidimos, é o refrão do líder centrista que fala na TV hoje. O presidente emitiu uma ordem para que nada vaze até então.

É muito difícil para ele quebrar agora – A Lettiano cruza os dedos bem perto da secretária -. Se Carlo faz sua própria estupidez, então não pode ser justificado porque outras alianças são esperadas no contrato que Leta assinou com ele. Portanto, Kalenda não pode acusar o ex-primeiro-ministro de trair os acordos feitos há uma semana. Em seguida, outro argumento usado pelos otimistas é que, se ele decidir concorrer sozinho, deve coletar assinaturas para dar o símbolo, pois Emma Bonino, que detém o + Europa, não vai virar Letta. READ Mercado de câmbio envia Roma, Mourinho Seven

O líder radical, assim como Riccardo Maggi, Benedetto della Vedova e o senador Matteo Ricchetti, estão pressionando para honrar o acordo com os democratas. Mas Calenda tem mais dúvidas do que certezas. Ele teme que a coalizão esteja em conflito do ponto de vista programático, e está muito impressionado com a (má) reação de sua base eleitoral à ideia de concorrer ao lado da esquerda anti-dragão. E então, mas isso é uma leitura maliciosa dos democratas, haverá credores de ações que não gostarão do acordo. Com aqueles que votaram contra as armas contra a Ucrânia e contra a expansão da OTAN.

Há expectativa em Nazareno, mas também muita irritação e irritação. Estamos em um campo incrível, lamenta Lettiano de ferro, enquanto entre os órfãos de Conte, pergunta-se por que o líder da ação não foi expulso sem muitos elogios: ele prometeu acabar com a polêmica, Mas a direita na campanha eleitoral e continuamos a nos prejudicar. O contrato é considerado fechado e assinado com todas as partes e é irrevogável porque constitui um presente para Georgia Meloni.. Secretário com pressa para se lançar na campanha eleitoral Apesar do empurrão e puxão dessas horas para provar que o direito pode ser derrotado, ele tem fé e valor no calendário.

Al Nazareno já definiu as porcentagens de assentos consensuais alocados para cada força da centro-esquerda: 59% para o Partido Democrata, 24% para Ação, 13% para a Esquerda Italiana e os Verdes e 4% para o Engajamento Cívico.



Demos sangue e lamentamos a demissão do representante do governo. Ele acreditava que o objetivo de Calenda era aumentar o custo dos internatos novamente. Entre os mais leais, a maioria acha que Carlo ainda tem tempo de se separar E se ele fosse aliado de Renzi Pode até ultrapassar 12%. Mas esses números não são para o Nazareno, e Letta, depois de dar todas as garantias possíveis e sustentar a aliança estratégica, dificilmente dará a Calenda outro assento.