Uma carrinha com cocaína apreendida na autoestrada A4 em Verona

Na tarde de segunda-feira, 6 de março de 2023, os financiadores e policiais de trânsito de Verona apreenderam mais de dois quintais de cocaína e prenderam um entregador de drogas. Os verdes bascos de Verona identificaram um veículo comercial que circulava a uma velocidade extraordinária no troço veronês da autoestrada A4. Depois de verificar a placa, foi objeto de um relatório anterior da delegacia de Gênova que poderia ser usado para o tráfico de drogas.

Portanto, Fiamme Gialle acionou imediatamente os agentes da Verona Polstrada, responsáveis ​​pela verificação dos veículos na rede de autoestradas, para retirá-lo da autoestrada, pois já se encontrava no mesmo troço da autoestrada A4 entre as portagens de Verona Est e Sommacampagna. O estande fará a verificação junto com os financiadores.

Uma busca na van revelou, assim, 200 blocos pesando um total de 220 kg, contendo uma substância branca contendo grandes quantidades de cocaína pura. Um criminoso não comunitário de 37 anos foi detido por tráfico de estupefacientes e, por ordem do procurador de serviço, foi transferido para a prisão de Montorio à disposição das autoridades judiciárias enquanto aguarda julgamento. Verificação.

Esta é a maior apreensão alguma vez realizada na zona de Scaliger e poderá ter gerado cerca de 15 milhões de euros no mercado da droga, sendo que dado o elevado volume não se exclui que o medicamento tenha sido receitado. Em uma escala mais ampla do que Scaliger. Nos últimos meses, a coordenação entre as forças policiais já levou financiadores veroneses e agentes da polícia de trânsito a duas grandes apreensões de meia tonelada da mesma substância.