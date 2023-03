Mourinho-Roma, há um ar de despedida: Tuchel outro reforço – CalciomercatoWeb.it

O técnico alemão pode assumir o legado do ‘Special One’ se se despedir em junho. Além disso, um meio-campista dos sonhos também pode chegar

O desastre de Cremona é apenas uma lembrança sombria e distante. lá Roma por José Mourinho Ela finalmente retorna feliz e o faz dando a si mesma três pontos de ouro que mantêm seu sonho ainda vivo. campeões.

Graças à vitória do Olimpico há dois dias JuventusEmbelezado com ko externo Milão vs florentinoOs Giallorossi conseguiram assim posicionar-se no quarto lugar da classificação geral Série A Tim. Até agora, 47 pontos foram coletados por Jos Mourinho Contra todas as probabilidades, ainda fazendo um ótimo trabalho fora do banco Roma. Aliás, o ‘especial’ é um pouco mais de sensibilização para a tua equipa, deixando aquele jogo vistoso que, goste eu ou não, ainda não foi visto, salvo talvez alguns episódios individuais.

Isso também foi observado em partidas passadas em casa verona E, justamente, diante dos bianconeri, ‘Luba’ entrou em sérias dificuldades, mas, apesar disso, conseguiu resistir aos ataques dos adversários, e então saiu com três pontos de fora de campo (e mantendo a porta intacta). , mais esta equipa integra as ideias do seu treinador Sinais que o deixam claro. Outra chave, o nome de Mourinho também foi comparado recentementeentre. Sem surpresa, nas últimas semanas, surgiram rumores de que ele sairia no final da temporada. Assim, nomes contendo Thiago Pinto E a sua equipa vai tomar as devidas precauções caso o seleccionador de Portugal saia, inclusive monitorizando-o. Tuchel Que, se desembarcar na capital, pode trazer um dos seus antigos ‘mais leais’.

Mercado de transferências de Roma, durante a despedida de Mourinho, pensamos em Tuchel: Kovacic pode juntar-se a ele

José embora Mourinho E isto Roma Até que haja um acordo que os una junho de 2024, A pré-embalagem ‘Special One’ termina. Em seu lugar, foi revelado que Thomas era um dos mais dignos de sua sucessão. Tuchel.

O técnico alemão foi o líder Chelsea Até setembro passado, quando Graham assumiu Oleiros No atual campeonato. Dentro desses parênteses, Tuchel Ele compartilhou sua jornada com Mateo Kovacic: O meio-campista histórico, que sempre esteve no centro do programa da seleção croata, jogou nas categorias de base na Itália.entre. Em caso de despedida Mourinho Então, Tuchel deve ser seriamente o escolhido de Thiago Pinto E o português poderá ser substituído por toda a gestão Giallorossi e atual nº 8 dos Blues, que não está no centro do esquema londrino, assim que pisar em Roma.