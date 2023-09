“O Torino mereceu, mas Cabral cobrou pênalti”

Técnico Com Salerno, Paulo SosaEle comentou aos microfones de Droga Contra a pior derrota em casa do Campania Club Turim Por 3-0.

O treinador de Portugal disse: “A mentalidade está aí, tentámos até ao fim e isso faz parte da qualidade do nosso desenvolvimento. Muitos episódios nos afetaram. Sofremos um gol de escanteio e foi inevitável. Aí perdemos uma bola e eles nos fazem a segunda bola. O Turim Há muita qualidade e maturidade como equipe. 2 a 1 no final do primeiro tempo. Jogámos apenas em metade do campo quando o Torino fez as alterações. Eles merecem o resultado. Naquele dia Cabral Alguém me disse que havia uma punição clara, mas eu não queria falar sobre isso. Todos esses episódios podem afetar. Olhando agora acho que está claro, mas o árbitro tomou uma decisão diferente”.

Sousa agradeceu aos fãs

Técnico Com Salerno Ele também agradeceu aos fãs.Há um bom relacionamento com os torcedores e eles nos incentivaram até o fim. Sinto muito pela cidade, pelos meus meninos, fizemos um bom trabalho na semana passada. Temos que trabalhar e agora estamos mirando na sexta-feira”. Sobre o estado de espírito atual do ambiente Salernitana, acrescentou: “Trabalhámos bem, há um bom sentido de unidade e devemos continuar assim“.