Novo acidente em Mestre, parada de ônibus elétricos – Notícias

Veneza tem um Ministério Público Ele abriu o arquivo do acidente Naquela estrada, ontem à noite, um autocarro ‘La Linea’ saiu da estrada e encostou-se ao pilar de um edifício em Mestre. As investigações sobre a queda do veículo duplo do viaduto em 3 de outubro foram entregues à polícia local. ANSA estaria com a administração municipal Lançado inquérito administrativo aos veículos eléctricos Parado a partir de hoje. Os ônibus percorrem rotas rodoviárias administradas pelo município até uma empresa privada proprietária dos veículos. Medições realizadas durante a noite puderam confirmar que o edifício não apresentava problemas estáticos. O pilar que centralizava o ônibus estava apenas arranhado por algumas grandes placas de mármore causadas pela geada. O trânsito está estável.

“O segundo acidente da noite passada envolveu um veículo ‘La Linea’, um ônibus elétrico. Por se tratar do mesmo tipo envolvido no acidente de viaduto de 3 de outubro, foi decidido suspender todos os serviços dos ônibus elétricos da empresa. “. É o que diz o prefeito de Veneza Luigi Brugnaro Na sequência de um acidente envolvendo um veículo elétrico da empresa ‘La Linea’ em Mestre via Carducci ontem à noite. “Entretanto, o meu pensamento vai para os feridos, entre os quais, felizmente, nenhum está em estado grave – Brugnaro – as autoridades competentes compreenderão a causa deste acidente, que não teve consequências graves para as pessoas”. Ao parar os autocarros elétricos, Brugnaro sublinha que “decidimos adotar uma escolha sensata, que nos é absolutamente necessária”.

Após o acidente de ônibus que matou 21 pessoas, o número de pacientes hospitalizados em unidades de saúde no Vêneto caiu para 9; 5 deles estão em unidades de terapia intensiva (terapia intensiva), 2 em unidades cirúrgicas, 1 em cirurgia plástica, 1 em neurocirurgia. São 8 adultos (6 meninas, 2 meninos), uma menina. Cinco eram ucranianos, 2 alemães e 2 espanhóis.

Enquanto se aguardam os testes técnicos dos ônibus elétricos da empresa ‘La Linea’ após dois acidentes em que um veículo caiu de um viaduto no dia 3 de outubro e ontem saiu da estrada contra um pilar, os veículos tradicionais entram em serviço. Foi decidido pelo Município de Veneza cortar a eletricidade de ‘La Linea’. ‘La Linea’ abrange uma série de rotas em nome do município, mas com ela, como a frota está parada, serão emprestados veículos tradicionais, com motoristas pertencentes a empresas privadas de qualquer espécie. Hoje, que é feriado, os serviços serão garantidos num total de apenas 10 turnos. A demanda, quando totalmente operacional, será de 20 ônibus e uma parcela será fornecida pelo município, enquanto os demais serão fornecidos pela AVM-Active e uma parcela menor pela La Linea com motores diesel.

Uma terrível refilmagem do acidente que custou a vida a 21 pessoas em Mestre há uma semana ocorreu esta noite na cidade do continente veneziano: o autocarro que caiu no dia 3 de outubro era um autocarro pertencente à mesma empresa, ‘La Linea’. , saiu pela esquerda da pista, descontrolou-se e bateu no pilar de uma casa, no Carducci. Um milagre não é a única vítima.

Vídeo Acidente de ônibus em Mestre, 15 feridos: momentos após o acidente

Mas 14 passageiros e o motorista ficaram feridos. Ninguém está em estado crítico. As ambulâncias, disse o governador da província de Veneza, Michele di Bari, levaram-nas aos hospitais Mestre, Mirano e Dolo, os três hospitais onde as vítimas da queda da ponte foram internadas – e há mais. de Vemba. A causa do acidente, segundo reconstruções preliminares, foi a perda de controle do veículo pelo motorista. O homem relatou à equipe de resgate que repentinamente contraiu uma doença. O ônibus, um veículo elétrico, fazia uma semicurva quando cruzou a faixa oposta e finalmente bateu no pilar de um prédio de apartamentos. A maioria dos passageiros sofreu ferimentos leves e muitos ficaram em estado de choque.

Em nome do Município de Veneza, o autocarro percorre o percurso urbano servido anteriormente pelo autocarro número 13 do Serviço Público Ativo.A Avm, empresa-mãe dos transportes públicos de Veneza, anunciou a partir de amanhã, domingo, 15 de outubro. Todos os ônibus ‘La Linea’ interromperão o serviço por precaução e substituirão seus próprios veículos. O último acidente, dez dias após o desastre do viaduto, chamou a atenção da população de Mestre.

A notícia do acidente via Carducci espalhou-se imediatamente pelas redes sociais, deixando muitos sem acreditar que pudesse ser o veículo eléctrico da empresa, que já se tinha envolvido num trágico acidente no viaduto de Wemba. As sirenes das ambulâncias e dos veículos de emergência ecoavam pelas ruas do centro noite adentro. Tudo isso, ainda aguardamos a investigação da morte de 21 pessoas no viaduto, com três suspeitos – entre eles o CEO da ‘La Linea’ – para indicar as possíveis causas da tragédia: doença do motorista, falha no motor do o ônibus, a incapacidade de segurar o antigo guarda-corpo.

