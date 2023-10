Roma, entre os primeiros grandes jogos do Slavia e da Série A na Europa: o mês da verdade chegou

Roma, 15 de outubro de 2023 – Que satisfações e objetivos haverá Roma? Uma pergunta simples que torcedores e profissionais se fazem todo verão, após o fechamento da janela de transferências. Agora, mais do que nunca, esta questão começa a criar raízes nas mentes dos adeptos da Roma. A pausa para as seleções marcou o primeiro bloco da temporada, que terminou com um crescendo para a seleção Capitolina. Mais 6 pontos nos dois primeiros jogos europeus, rapazes José Mourinho Conseguiram pela primeira vez duas vitórias consecutivas no Campeonato, afastando as más intenções e pondo fim a um início de Campeonato decididamente errático. Uma bagatela, se considerarmos que há algumas semanas surgiram rumores em Trigoria de que o treinador português poderia ser despedido.

Porém, estes primeiros resultados positivos não nos permitem descansar. Se o primeiro lote de torneios continentais foi difícil do ponto de vista do número de partidas disputadas, o próximo torneio será difícil do ponto de vista do coeficiente de dificuldade das partidas. de DérbiVerdadeiro clímax da próxima série de desafios em que os Giallorossi estarão envolvidos, os romenos também terão que lidar consigo mesmosentreAlém de um duplo desafio pelo primeiro lugar do grupo Liga Europa contra isso Slávia Praga. Acrescentam-se também competições complexas que podem ser facilmente definidas como o primeiro crossover da temporada, testes de maturidade. Monza E Lecce. lá Roma A responsabilidade recai sobre ela primeiro provar a si mesma quais objetivos ela deseja competir nesta temporada. Sair ileso deste teste de estresse pode ser uma melhor declaração da missão da equipe de Luba: demonstrar qual é a intenção de retornar. Campeões Não é inatingível.

A suspensão dos campeonatos imposta pelas eliminatórias do Europeu permite ao clube Capitolino recuperar alguns jogadores lesionados. Uma panacéia para um time devastado por lesões e frágil em suas rotações em algumas áreas: defesa e meio-campo são primordiais. Credibilidade Lukaku Na frente do gol ele fornece o que tem faltado nas últimas temporadas, mas não pode manter para sempre essa excepcional média de pontuação. Justamente por isso é fundamental encontrar consistência entre os departamentos, algo que as rotações estendidas podem lhe proporcionar, evitando assim qualquer queda na forma de jogadores individuais.

Renato Sanches rumo à recuperação, Arábia tenta novamente por Mourinho

Uma chance de descansar, reagrupar e, ora, recuperar alguns soldados feridos. É nesta última etapa que se concentram as notícias do dia em casa dos Giallorossi. Na verdade, hoje a equipe médica do Capitólio deu luz verde Renato Sanches Para voltar a treinar com a equipe. O português está clinicamente liberado e poderá voltar a treinar com os companheiros a partir de amanhã. Caberá agora aos funcionários gerir o estado do lusitano para que possa ser disponibilizado nas próximas semanas. O objetivo é tê-lo já à disposição contra o Monza para que possa ganhar minutos, possivelmente como reserva.

Porém, não é só isso que anima o clima dos Giallorossi. Se de fato retornar Sánchez Podem ser classificados como “boas notícias” e também não podem prever o futuro José Mourinho. Algumas semanas atrás, alguém especial disse que recusou uma grande oferta para treinar na Arábia Saudita no verão. Contudo, o Verão não impediu de forma decisiva os avanços sauditas. O próprio gerente confirmou isso Primeira Liga Saudita, Carlos Nohraque falou em um festival esportivo em Trento. “Sim, sei que muitas pessoas pensam que os jogadores de futebol vêm até nós apenas por razões económicas – diz ele Nohra – Mas esse não é o único motivo para movimentar jogadores. A SPL tem um plano específico de longo prazo. Tentamos muito no mercado, mas é apenas uma capa. Agora estamos trabalhando em infraestrutura, pessoal, mídia, mercado, organização. É um grande trabalho, mas é baseado na paixão. 80% das pessoas na Arábia Saudita jogam futebol e queremos oferecer um ótimo produto para os sauditas. O chamado “efeito Ronaldo” é excepcional para nós. Mudou tudo, desde visibilidade, relevância, ofertas de TV. Não posso dizer isso agora Mourinho Será o próximo grande golpe, mas é óbvio que a sua eventual chegada representará outro salto gigante de qualidade em muitos aspectos.”