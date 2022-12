Calendário F1 2023, outro circuito europeu ameaça Portimão. Esperança dos fãs: Status – 2022

A Fórmula 1 fez o anúncio em um comunicado oficial na semana passada China Não fará parte do calendário de 2023 pelo quarto ano consecutivo devido às restrições da Covid em vigor no país. Para evitar deixar o slot vazio, a Liberty Media já está no processo de encontrar um evento de substituição. Nós falamos sobre a possibilidade de reconsideração Portimão Próxima temporada, mas agora foi adicionada mais uma fase, que os fãs do gênero tanto amam.

O possível retorno do Istanbul Park

Reportado por motorsport.comPresidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting Ni amorinemitiu recentemente uma declaração: “Portugal não é o único país interessado em acolher a prova Peru Eu gostaria de voltar ao calendário. Não é certo que a Fórmula 1 venha em 2023. Tudo depende do apoio financeiro do governo. A FRAK e o governo português estão em contato para encontrar uma solução, mas nada foi decidido ainda.” Então ele acrescenta: “Não sabemos se o estado vai nos pagar para organizar o evento, a taxa exigida para a F1 é alta, mas a renda vai justificar o investimento. Ainda não sabemos o valor exato, porque ficamos. Ainda não chegamos a esse estágio de negociações.

Se Portugal Sua disponibilidade para a próxima temporada não deve ser anunciada oficialmente, torcedores querem rever o percurso do Istanbul Park em Turquia. Depois de sediar corridas de 2005 a 2011, o circuito já está de volta ao calendário da primeira divisão em 2020 e 2021. No entanto, nada foi decidido ainda e teremos notícias nas próximas semanas.

consulte Mais informação: Vent Horner: “A Red Bull está no alvo ao longo de 2022, não somos uma organização política”

consulte Mais informação: Calendário F1 2023, mais Europa? Outra fonte de receita potencial

Fotografia twitter.com