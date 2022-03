“Nova fase”. Moscou muda estratégia: tanques se retiram de Kiev

As forças de Kiev estão contra-atacando Gerson. Isso foi relatado por fontes nas últimas horas PentágonoSegundo ele, a Ucrânia pretende recuperar o controle da cidade, a primeira grande cidade a cair nas mãos dos russos.

Esta é a notícia mais importante que saiu na nova noite da guerra ucraniana. Então Bombardeio No aeroporto de Kherson nos últimos dias, ocupado pelas forças de Moscou, segundo os líderes da defesa de Washington, a cidade disputada com o exército de Kiev terá todos os elementos para considerar a preparação de um verdadeiro contra-ataque.

Moscou está mudando de estratégia

O que está acontecendo em Gershon significa não apenas dificuldades russas, mas também mudanças Estratégia Pelo Kremlin. Ontem, um porta-voz de segurança russo falou de motivos “limitados” Donbass. Nas últimas horas da noite, Moscou levou muitos pesquisadores a assumir uma situação no leste do país que consolidaria suas próprias posições.

Um documento de inteligência emergiu de Washington pedindo o fim da guerra na marcha russa de 9 de maio, marcando a vitória da Segunda Guerra Mundial. Por esta razão, a guerra na Ucrânia nas últimas horas parece ter se transformado em um conflito que visa apenas as partes orientais do país.

Em referência a isso, notícias vindas de outras coisas Kiev. Ao redor da capital ucraniana, os tanques russos recuariam 2 ou 3 km, especialmente na região de Irbine. Uma realocação nasceu da ofensiva ucraniana, mas até mesmo o desejo de Moscou de não fechar a maior cidade do país por um cerco desta vez.

Sirenes de alarme em todas as cidades

Isso aparentemente não acalmou os temores em outras províncias ucranianas. Em vez disso, as sirenes de alarme de vento soaram em todas as grandes cidades à noite. A partir de Kiev, outras erupções à distância foram avisadas pelo público, e novos testes atingiram novamente os subúrbios do noroeste. Mais longe Carcóvia, சுமி E Chernihiv Sirenes de alarme indicam noite.

A situação em Mariupol é muito difícil: nas últimas horas houve relatos de confrontos, com tropas avançando mais perto do centro em direção a Moscou, mas batalhões ucranianos insistindo em não se render. Existem cerca de 100.000 civis na cidade que não têm os serviços mais essenciais.

As negociações estão acontecendo com dificuldade

As notícias das últimas horas também incluem a frente política. Rússia e Ucrânia concordam que as negociações atuais são muito difíceis. De Moscou, o dedo aponta para Kiev. “Os ucranianos não estão interessados ​​em chegar a um acordo”, disseram fontes diplomáticas russas. A capital ucraniana respondeu dizendo que as maiores dificuldades vinham das condições impostas pelo Kremlin.

No entanto, algo parece estar se movendo. O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan Um dos mais determinados a mediar entre as partes e recebeu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia nas últimas horas. GulebaEle disse que estava “confiante em pelo menos 4 dos 6 pontos”.

Informações sobre futuros garantes da segurança ucraniana no caso de um acordo vêm de Kiev. O chefe do gabinete do presidente Zhelensky prometeu garantir a segurança de Kiev. Anunciou o acordo para fornecer membros permanentes do Conselho de Segurança, bem como Turquia, Israel, Alemanha e Itália.