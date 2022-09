A mãe de Ciro Grillo na sala de aula. Esta é uma colisão de um bate-papo antigo – Corriere.it

a partir de QC Fasano

A primeira grande audiência no caso de agressão sexual contra o filho de um fiador do Movimento Cinco Estrelas e três de seus amigos. perguntou a garota. Ele chamou seu filho de “punk”.

Há perguntas e respostas, e depois há explicações. Ontem, na corte de Tempio Pausanias – Lá é celebrado o julgamento de Ciro Grillo e seus três amigos Genovese – A interpretação que prevalece é “foi bem”.

Uma questão de perspectiva.

Este foi o primeiro julgamento importante em um julgamento que pode mudar a vida de Ciro Grillo (filho do fiador do movimento Cincustelle) e seus amigos Edoardo Capita, Francesco Corsiglia e Vittorio Laria. Ontem, dia em que Parvin Tadjik, esposa e mãe de Pepe Grillo, depôs perante os juízes – as duas mulheres – conhecidas pelos nomes que sempre descobrimos – Sylvia e Roberta – estão acusando o grupo de violência sexual. de Chiro.

a testemunha Na manhã de 17 de julho de 2019, ela estava ao lado da casa onde teria sido estuprada. Ela sempre dizia que as janelas estavam abertas e que não havia ruídos suspeitos. Sua amiga Maria Cristina Stacia também estava em casa com ele, outro nome na lista de testemunhas de ontem. Mas os sons daquela manhã não eram as perguntas mais urgentes de Parvin Tadjik.

Dario Romano, do estúdio Giulia Bongiorno (que não compareceu ontem e defendeu Sylvia) insistiu em um bate-papo entre a mulher e o filho datado de agosto de 2017. Seguiu-se uma conversa que o condenou severamente do outro lado do mundo. Nova Zelândia. Ciro estava de licença de estudo em uma escola de Auckland e, a certa altura, o vice-diretor ficou tão irritado com algumas de suas declarações que quis expulsá-lo. READ Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United, Serie A

Na Nova Zelândia Ele disse a um colega que ficaria feliz em esbofetear o vice-chanceler duas vezes, acrescentando: “Ele tem duas filhas, eu vou”. Um professor ouviu e denunciou tudo e o assunto virou uma ação disciplinar. No final, antes que a deportação fosse realmente realizada à força e com o envolvimento da polícia (porque ele queria resistir), O menino fechou assim, acreditando que estava voltando para a ItáliaNão houve consequências além da raiva de sua mãe, que lhe escreveu coisas como “sua atitude de bandido habitual” ou “minha vida”.

Segurança Cinco anos depois, a pergunta é: por que voltar a essas conversas? O advogado Romano respondeu no tribunal, definindo a sentença contra as filhas do presidente como “tentativa de agressão sexual”. A reação dos advogados do menino, Enrico Grillo e Andrea Vernazza, foi “não brinque”, “então eles têm que interrogar uma população quase inteiramente masculina. É uma forma indecente, mas certamente não indica propensão à violência sexual. No entanto, em defesa de Silvia, as perguntas de Parvin Tadjik destacaram uma contradição (primeiro A mulher negou que o episódio da Nova Zelândia tivesse algo a ver com a esfera sexual) e “cristalizou a evidência de um precedente. Muito o que pensar ».

Perspectivas, dissemos.

Um ponto para um amigo A audiência de ontem marcou um ponto a favor da defesa de Francesco Corsiglia, empossada por seus advogados, Genaro Valle e Antonella Guccurettu. Corsiglia foi acusada de estuprar Silvia sozinha (na chuva), antes que os outros o fizessem. A amiga de Parvin Tadjik (Stasia) disse aos jurados que viu a garota no banheiro do pátio por volta das 6h30 daquela manhã. De acordo com a reconstrução dos investigadores, a violência já havia ocorrido na Corsiglia naquela época. A testemunha diz que conheceu Sylvia a dois metros de distância, sozinha e silenciosa. A advogada Velle ressalta: “Você acabou de ser estuprada, está na frente de uma pessoa que pode pedir ajuda. Por que não fazer isso?”. READ Governo, começa o Dia da Independência: pare as restrições no Reino Unido - última hora