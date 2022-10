“Derby é o divisor de águas da temporada”

Turim – Será uma Um clássico diferente para Leonardo Bonucci do que ele jogou nos últimos anos. Não só porque era sua 400ª aparição com a camisa da Juve, mas pela primeira vez sua família não seria “separada”. Conforme explicado em uma carta enviada ao La Repubblica, de fato, após a despedida de Belotti, até seu filho mais velho Lorenzo (um grande fã do ex-capitão granadeiro) pôde apoiar seu pai sem hesitação. No entanto, mais importante para os bianconeri, a Juve retornará à JuveUma vitória em uma partida que pode marcar o curso de uma temporada inteira: “Já em outras temporadas, a vitória no dérbi foi um divisor de águas. O derby sempre foi um jogo muito específico, e embora a diferença entre as duas equipes ao longo dos anos tenha sido honestamente importante, vamos lutar pelos três pontos de fundamental importância, para uma equipe e outra, por motivos diferentes.“.