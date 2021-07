80 bloqueado em Malta

Feriados Com Gov Um ano depois. A diferença é que desta vez tudo está acontecendo um mês antes, ante o verão de 2020, quando a onda de epidemias começou a subir do centro do entretenimento em agosto. Reuniões nas Baleares, Malta, Carcano, Marche, mas também em Roma e Ostia Europeus 2021 Futebol: O número de jovens com aparência positiva está aumentando, e agora a idade média dos novos positivos caiu para 31 anos. Deve-se notar também que existem duas outras diferenças em relação a 2020: muitos mais exames estão sendo feitos, portanto, a infecção entre os jovens em férias foi prevenida mais cedo; Os efeitos dessa onda podem ser menos dramáticos porque os indivíduos mais vulneráveis ​​de um ano atrás, os mais velhos que podem ser afetados por crianças, não foram vacinados.





Aldeia e Comunicação

Um caso intimamente relacionado com o verão de 2020, mas com a megaerupção de Maiorca (2.000 crianças afetadas de toda a Espanha) na aldeia de Garcano em Ipocompo, Manfredonia, na província de Focia. O feriado é dedicado a 400 alunos de 16 a 18 anos de várias partes da Itália. Festas, praias, animação, animação, quase tudo acontecem dentro da estrutura praiana africana.

Está tudo bem, mas na volta (final de junho) uma lombarda está com febre, passada com um pano, e dá positivo. O alarme dispara para dezenas de idiotas italianos na Lazio, que vão buscar os meninos para exames: são 33 positivos no total. Apenas um funcionário do estabelecimento foi infectado, o que é um sinal de que o vírus se espalhou entre as crianças acima de tudo. Entre os positivos estavam 3 meninos de Rieti e 5 meninos de Roma e sua província. A viagem foi organizada por uma empresa gigante para este tipo de excursão dedicada aos alunos: Sculasu, que no ano passado questionou algumas viagens à Croácia e à Grécia, que acabaram com várias crianças afectadas.

Agência responde: Recebemos a notícia do primeiro caso de positividade quando todos os participantes já haviam voltado para casa. Imediatamente colaboramos com as autoridades de saúde nas áreas onde os passageiros foram reassentados, rastreando o contato e submetendo todo o pessoal a um pano molecular துண. O conselheiro de saúde de Puglia, Pierre Luigi Lopalko, está otimista: “Acho que o rastreamento da comunicação funcionou e a disseminação do vírus foi limitada.” Uma história muito diferente para os 80 menores (de diferentes partes da Itália, até mesmo uma dúzia de romenos) presos em Malta, onde fizeram uma viagem de estudos, um curso de inglês de duas semanas.

PRISIONEIROS MENORES

Betty G, uma mãe de 16 anos de Puglia, diz: “Tudo correu muito bem até que um dos membros do grupo apresentou sintomas. As trocas foram feitas e os primeiros positivos foram encontrados. No entanto, as autoridades maltesas isolaram 80 pessoas em um hotel e não puderam nem sair do quarto. Meu filho é negativo, mas tem imunidade porque já superou a infecção, mas o maltês nunca deixou ninguém sair. Eles são menores de idade e não poderão sair de casa até o dia 22 de julho. O prefeito de Molpetta, Tommaso Minervini, escreveu uma carta ao ministro das Relações Exteriores, Luigi de Mio; A Embaixada da Itália em Malta está se mudando. Também há meninos de 18 anos de Imperia presos na ilha. Eles estavam de férias para viajar após a formatura. Dos oito, sete têm passe verde porque estão vacinados.

A única pessoa que não havia sido vacinada, teve que voltar e fazer pano positivo. Nesse ponto, as autoridades de saúde maltesas pararam e isolaram todos, vacinaram (e, portanto, os titulares do passe) e acrescentaram. Pais de crianças da Ligúria contam ao Posto Imperia: a jornada de amadurecimento de nossos filhos se tornou um sonho. Eles estão presos em Malta e ninguém lhes disse quando podem voltar. Este é o tráfego autorizado. O governador da Ligúria Giovanni Totti ligou para o chanceler Luigi de Mio, e nossa embaixada está avançando no assunto. Mas o assustador está se tornando realidade: meninos italianos foram barrados no exterior por causa de um teste positivo. Green Boss, se você não foi vacinado e precisa de um antígeno antes de embarcar no voo de volta, nos encontraremos com milhares de crianças italianas perdidas pela Europa nas próximas semanas. A infecção também ocorre em locais nacionais: trinta meninos em Ostia, na casa dos vinte anos, alguns dos quais são positivos depois de assistir a um concerto no jardim ao ar livre de um clube em Roma.

Uma festa na praia em um estabelecimento balnear em San Benedetto del Toronto causou 60 eventos positivos. O verão já começou, mas o vírus ainda circula entre as crianças, como em 2020.