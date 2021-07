Rui está à espera do Patricio

Outro dia amanhã, veremos. Nesse sentido, mesmo ontem, O mercado de Roma, relacionado com presentes a serem dados a Mourinho e transferências consagradas por exclusão da equipe, não viu o movimento das folhas. Quer dizer, no nível oficial, nada. Mas isso não significa que Pinto, que trabalha em estreita colaboração com o técnico e os proprietários, estava nas suas mãos. Na verdade, o oposto é verdadeiro porque o treinador português está a trabalhar arduamente para criar “uma ROM digna do Mou”. Por enquanto, porém, praticamente nada aconteceu, exceto a duplicação de Under e Pav Lopez para Marcel (Spinard ainda não é oficial).

A viagem de Jorge Mendes a Roma foi considerada a última etapa da concretização da transferência de Rui Patricio para a Tricoria, mas o negócio ainda não foi finalizado. Não muito tempo com o guarda-redes da selecção portuguesa que chegou a uma extensão de contrato de três anos com a Roma, mas aparentemente com o Wolverhampton, actual dono do cartão até 30 de Junho do próximo ano. Retardar a regularização até uma despedida segura de Pav Lopez, exceto Roma (Spinard ainda não encontrou um acordo econômico com Marselha) Além disso, a venda do goleiro sueco Robin Olsen, que voltou da dívida com o Everton, mas foi obrigado a fazer as malas de volta, Desta vez, eles estão confiantes na Tricoria, com o objetivo de levantar de seis a sete milhões que serão usados ​​para garantir até mesmo um pequeno ganho de capital.. Olsen tem uma chance da Real Sociedad, mas antes de dizer sim para ir para a La Liga, ele quer ver se é possível voltar à Premier League. Não.Entretanto, na Grécia, consideram a morte do guarda-redes português do Olympiacos, uma vez que Rui Patricio é agora jogador da Roma e o Wolverhampton deixa isso claro para si próprio. Pelo Clube de Inglês.