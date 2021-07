Presidente da liga Matteo Salvini está em Versalhes Para encorajar referendos Liga, Não perdeu a oportunidade de fazer algumas escavações em Letta, não só: De acordo com D lida com John de Ias Chloe e a seleção nacional, deve se ajoelhar no centro do campo, caso contrário, é racista. Você sabe muito bem que há um rebelde Berlingwood no túmulo. Fomos de Togliatti para Fedes… tempos ruins estão correndo “, Spikegate está nas discussões.

“Para as eleições em Versalhes? Já estamos trabalhando, algumas equipes já estão na liderança. O objetivo é envolver o cívico, o empreendedorismo e o profissionalismo”, afirmou. Centro-direita ampliado liderado pela liga”, Ele então anunciou respondendo a perguntas de jornalistas. A turnê começou em Lido di kamiyor calvini a eleição e, em seguida, Marina di karara, tireniya, piyompino, kastikiliyon della Marina di krocetto peskaya e começou em. Estará em Orbitello na manhã de domingo, 11 de julho.

“É um verão lindo, quente será. Ontem no Parlamento poderia obter o campeonato Adiamento de contas fiscais na Lei de Finanças Depois do verão, a Equitalia bloqueou a opção dos democratas de aumento do imposto sobre herança, imposto de propriedade e UEM. Havia alguém lá que queria crescer‘Imu Kovit e meio ano depois“É uma loucura”, explicou ele. “O fechamento constante das discotecas na Itália é indescritível. Elas estão abertas em toda a Europa. Os clubes juvenis estão abertos em todos os lugares: aparentemente na Itália, no Ministério da Saúde, há alguém que não ama os jovens. Não há razão para continuar para punir os jovens economicamente, cientificamente, medicamente, e assim por diante. Espero que abra logo, para que seja uma seleção não só do futebol nacional, mas também um verão mágico, mas depois de um ano e meio, turistas de todos sobre Versalhes, Calábria, Sicília, Jesolo e Itália virão com barcos e pequenos barcos, trazendo beleza, honra e riqueza. Não turistas, que, Pouso, eles só trazem problemas e são mantidos 24 horas por dia pelos italianos”, Concluiu o líder da Liga Norte.



Vídeos neste tópico