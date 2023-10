«Eu não sou satanista, mas sim luciferiano». É com esse esclarecimento que a brasileira Leda, de 50 anos, vive Lonado del Garda E ao longo dos anos ela vem realizando rituais definidores «Kimpanda Luciferiana», ou “religião luciferiana”. Para ser mais preciso, Adele é uma feticeira, traduzido do português a bruxae lida com Bruxaria e Bruxaria. Para os não especialistas parece não haver diferença com o satanismo, mas segundo Leida as diferenças são macroscópicas. Por exemplo, os aniversários comemorados respeitam um calendário específico.

“Seguimos os equinócios e os solstícios – diz a bruxa de Lonato – para a lua cheia acendemos velas douradas em nossas casas.

O Halloween, como feriado que marca o fim de um ano, tem um significado muito importante para nós, mas, ao contrário da América e do Ocidente, não participamos de nada além de ir. Para prestar homenagem aos nossos entes queridos que faleceram no cemitério.” Dado que há algumas semanas em Lonato, perto do hospital da cidade via Arriga Alta, Leda nota que ‘nada tem a ver com o episódio’. Parece que não tem nada a ver com o episódio. Atribuído a satanistasSim, eles estão ativos em Garda e na região oriental da Baixa Bréscia.

Leida, por outro lado, segue os ritos do Kimpanda brasileiro (A Alma Negra de Makumba) “Os treinadores – diz a sul-americana – obtêm energia da natureza e Os rituais são dedicados a um ou mais espíritos. Contêm uma marca simbólica que identifica um espírito no local onde é feita a oferenda ritual, geralmente uma criança, e acontecem à noite, pois é nesse momento que os espíritos se manifestam.” Mas, em geral, Rituais são celebrados para afastar inimigos, desejar prosperidade e superar doenças. Sacrifício Crianças Muitas vezes está no centro dos rituais. “A carne é comprada no açougue – menciona Leda – e geralmente tudo é retirado após esses rituais”. READ Roma-Torino, Mourinho Satisfação | Os portugueses têm algo para todos

Sim, mas onde em Brescia acontecem esses rituais? A maioria ocorre em residências particulares, às vezes até pessoas ricas que pedem a fantasmas, entidades ou a seus ancestrais que realizem rituais e oferendas ancestrais. Muitos rituais são organizados Vales de BrechaPor exemplo, foi realizado em Ponte di Legno e em algumas casas Guarda e área Waldenáceas. Geralmente, porém, estes são conglomerados espalhados por grande parte do norte da Itália, como o Trentino. A verdade é que os rituais envolvendo bruxaria também aconteciam em Brescia e muitas vezes envolviam pessoas ditas desavisadas. No entanto, os seguidores ficam longe dos cemitérios (nenhum movimento estranho é registrado nos campos sagrados de Brescia) e os rituais são frequentemente realizados em casas particulares.

Há satanistas considerando o que aconteceu recentemente em Lonato del Garda, mas na antiga discoteca Genax, na fronteira de Castiglione delle Stiviare (letras apareceram entre as ruínas), Brescia, ambas ativas, embora em fases alternadas. Mas por dentro Baixa Garda e em Brecha Oriental Inferior. Por exemplo, vale lembrar alguns anos atrás Revólver e Sirmione Sete cabeças de cordeiros decepadas foram recuperadas. Se assim for, trata-se, de facto, de um rito satânico, e aparentemente a Kimpanda Luciferiana nada tem a ver com bruxaria, mesmo que ainda não tenha atraído muita atenção na zona de Brescia.

