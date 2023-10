Puglia possui excelentes instalações para Cardiologia, Ortopedia e Oncologia

O Instituto Médico Humanitas Rosano (Privado) e Hospital Universitário Marcas São os dois melhores hospitais da Itália, segundo Plano de Resultados Nacionais (Pne) 2023 Agência Nacional dos Serviços Regionais de Saúde (Agenas), criado sob Ord Ministério da Saúde. Num relatório publicado ontem, existem hospitais públicos e privados na Apúlia: da Casa di Cura Citta di LeccePrimeiro para cirurgia de angioplastia de membro Hospitais Baresi é o artista número um em Ortopedia.

Inteligência

Fraturas femorais

Estes departamentos são os primeiros em Itália a tratar fracturas do fémur dois dias após a hospitalização (num panorama de 690 hospitais comparados sobre o tema específico). Analisando o elevado volume de resultados ortopédicos italianos, ou seja, tratando pelo menos 150 fraturas de fêmur por ano, o Hospital San Giacomo em Monopoli ocupa o primeiro lugar na Itália, com 99,45% das operações realizadas em 48 horas. Em terceiro lugar está “De Venere” de Bari com 98,55% e em quinto lugar está “Perine” de Altamura com 96,40%. Um quadro particularmente positivo é completado pela ortopedia do Hospital São Paulo, que ficou em décimo quinto lugar com 92,95%, e pela ortopedia de Molfetta, que registrou a tendência mais rápida nos primeiros seis meses de 2023. “AGENAS – comenta Michele Emiliano, presidente da região – fotografa em números as estruturas ortopédicas regionais e principalmente o bom trabalho realizado em Bari. Esta é uma boa notícia para o povo da Apúlia, que pode contar com hospitais profissionais e de excelência, como no caso de fratura do colo do fêmur em 48 horas, cirurgia quando necessária… a maior parte.” “Este resultado extraordinário – comenta o Diretor Geral Antonio Sangudolce – é o resultado da moderna organização departamental dos Departamentos de Ortopedia da Autoridade Sanitária Local de Bari. Esta organização tem garantido uma elevada eficiência operacional, através da utilização óptima dos recursos humanos e técnicos”.

ataque cardíaco

Em 2022, 57 por cento dos pacientes com enfarte agudo do miocárdio (STEMI) foram prontamente tratados com angioplastia coronária nos 90 minutos após a admissão hospitalar (um ponto percentual acima em comparação com 2021). Os melhores programas neste tipo de serviço são “Cidade de Menos Casa de Repouso”. No palco, depois, Ospedale degli Infermi (Ponderano-Biella) e Hospital Universitário Mater Domini (Catanzaro).

No entanto, no tratamento de tumores, existem quatro estruturas hospitalares que garantem o estatuto de “altíssima qualidade” nos três parâmetros estudados: Hospital Mestre, Aou de Pádua, Umberto I de Ancona e Policlínica Universitária Gemelli de Roma. Imediatamente atrás estão 28 hospitais, incluindo quatro na Apúlia: o Vito Fassi de Lex, o Instituto do Câncer Giovanni Paolo II de Bari e o Policlinico de Bari e o Reunite de Foggia alcançando “altos padrões”.

Visão geral

A nível nacional, 2022 representa uma recuperação significativa da atividade hospitalar após o período pandémico: de facto, o número de internamentos aumentou face a 2021 (+328 mil) e continuou a conformidade dos volumes com os níveis pré-pandemia, especialmente planeados. Em termos de atividade e diurno, manteve-se uma redução de 10% face a 2019, mas globalmente, ao longo do triénio 2020-2022, a redução estimada da atividade hospitalar nos volumes de 2019 foi igual a 3 milhões 800 mil hospitais.

“As evidências científicas produzidas e os resultados do Pne – afirma Enrico Coccioni, presidente da Agenas – confirmam como esta atividade representa uma ferramenta fundamental para a gestão do Serviço Nacional de Saúde, que permite o surgimento de problemas de saúde importantes e a identificação de problemas oportunos. estratégias corretivas Auditoria médico-institucional eficaz para melhorar a qualidade do atendimento Organizando atividades”. Domenico Mandone, Diretor Geral da Agenas, sublinha que o Pne, “é uma ferramenta em constante evolução. O caráter sistemático e generalizado das análises desenvolvidas será fundamental para concretizar a coordenação entre os diferentes níveis de governação da organização. responder aos desafios do futuro próximo, em primeiro lugar a reestruturação da organização prevista no âmbito das actividades do Pnrr. “.