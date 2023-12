Mourinho questionou, o burburinho após a conferência | Um grande perigo para os portugueses

As declarações feitas pelo seleccionador de Portugal, Sassuolo, durante a sua anterior conferência de imprensa, podem ter consequências graves.

Mais uma recuperação, e nesta temporada, para continuar a ascensão. O gol (de sorte) de Christensen viu a Roma vencer o Reggio Emilia e pela primeira vez desde o início do campeonato terminou em quarto lugar com pontos com o Napoli. Um resultado importante antes de um ciclo de jogos de grande exigência, ao final dos quais, muito provavelmente, o verdadeiro potencial da equipa será concretizado.

A Fiorentina de Vincenzo Italiano chega ao Olímpico no domingo, naquele que é, para todos os efeitos, um confronto direto. E este é apenas o primeiro de uma longa série. Na verdade, os Giallorossi também enfrentarão o Bologna (fora) e o Napoli (em casa) nos dois jogos antes do Natal. O ano terminará com uma viagem ao Allianz Stadium contra a Juventus e começará com uma partida dupla entre Atalanta e Milan.

Os homens de Mourinho têm agora de provar que de facto deram os passos esperados de uma equipa que procura garantir um lugar na Liga dos Campeões depois de puxar o travão de mão.

35 dias de fogo, que incluirão também o último jogo do grupo da Liga Europa – onde as esperanças de primeiro lugar continuam vivas, embora enfraquecidas – e o jogo da Taça de Itália contra o Cremonese: em caso de vitória será um dérbi. .

Além dos ataques de seus oponentes, o Especial deve se defender perante um tribunal federal nacional porque A desqualificação de uma ou mais partidas está em jogo. Palavras reservadas ao árbitro Marcenaro Na conferência de imprensa pré-Sassuolo, dirigiram-se aos líderes da AIA ou ao The FiguraIniciou o processo Declarações prejudiciais.

Advogado do Governo Central chinês Concluiu as investigações e fez uma queixa formal a Mourinho. A Roma tem até amanhã para decidir se apresenta sua defesa ou se o técnico será investigado pelo próprio Saini.

Aqui estão as declarações de Mourinho do último sábado: “Se a verdade deve ser dita, devo contá-la Estou preocupado com o árbitro: Nós o tivemos como quarto oficial três vezes Não creio que ele tenha estabilidade emocional para jogos desta magnitudeO mais importante para nós.

Mancini receberá amarelo aos 10 minutos e não estará à disposição contra a Fiorentina. Nem o VAR me decepciona [Di Bello, ndr], Muitas vezes tivemos azar com ele.”.