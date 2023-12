200 pacientes evacuados para Roma após incêndio no Hospital Tivoli Três pessoas ficaram feridas – Notícias

Cerca de duzentas pessoas foram evacuadas do hospital Tivoli, nos arredores de Roma, onde ocorreu ontem à noite um grande incêndio. Os pacientes foram internados em vários hospitais da capital, dependendo de questões e necessidades críticas. O incêndio deflagrou na cave do edifício, envolvendo primeiro a casa mortuária, depois parte da cozinha e o primeiro andar, mas um fumo espesso espalhou-se para os níveis superiores. Pelo menos um dos pacientes morreu por falta de oxigênio. Além disso Três pessoas morreram no incêndioSerá exumado um quarto cadáver de pessoa já falecida mantido no necrotério.

Quatro corpos foram recuperados do incêndio que deflagrou ontem à noite no Hospital Tivoli. Foi ordenado exame post mortem aos quatro idosos para apurar a causa da morte. Segundo relatos iniciais, um deles morreu de causas inexplicáveis ​​no incêndio que deflagrou no terceiro subsolo do prédio.

Os bombeiros realizam as últimas inspeções aos elevadores do Hospital Tivoli, onde ocorreu ontem à noite um incêndio. O prédio encontra-se totalmente desocupado e inutilizável.

Nos próximos dias, assim que o ambiente esfriar, será realizada uma investigação para determinar a causa do incêndio. A Polícia de Tivoli e os Carabinieri estiveram no local e contribuíram nomeadamente para a primeira fase de evacuação de pessoas acamadas e para a segurança das bolsas de sangue para emergências.

O escritório do advogado de Devoy abriu um arquivo de investigação sobre o incêndio da noite passada no Hospital San Giovanni Evangelista e a morte de quatro pessoas. Uma autópsia foi ordenada para apurar a causa da morte.

Três pessoas morreram num incêndio num hospital em Tivoli, um subúrbio de Roma, ontem à noite. Pelo que sabemos, duas dessas pessoas morreram de intoxicação e uma terceira morreu de ataque cardíaco. Uma quarta pessoa morreu pouco antes do incêndio.

O incêndio foi extinto, mas a evacuação do hospital enfumaçado ainda está em andamento. Cerca de 150 pacientes já foram transferidos e outros quarenta ainda permanecem no local.

O incêndio começou em algumas salas onde estão localizadas algumas clínicas. Existem quartos no piso -2 do hospital de onde as chamas teriam chegado ao pronto-socorro e à unidade de terapia intensiva. Outros departamentos não foram afetados, mas a fumaça era tão espessa que invadiu todo o hospital, e por isso foi necessária a evacuação de toda a estrutura.

Vídeo Incêndio no Hospital Tivoli, resgate pelos bombeiros

Dezenas de pacientes evacuados do incêndio noturno no Hospital Tivoli foram transferidos para um ginásio municipal próximo, montado pela defesa civil local, com cobertores, travesseiros e berços. Giuseppe Proietti, prefeito de Tivoli, escreveu nas redes sociais. “O Ginásio Municipal Maramotti – diz Proietti – é utilizado como meio de transporte de pacientes que aqui aguardam para serem transferidos de ambulância para outras instalações hospitalares”.

