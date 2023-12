“Viva a Itália Antifascista” . Depois do La Scala, o novo grito do Couch Caviar no Nuvola

Um salão de ultra-chique romano reuniu-se esta tarde no Nuvola del Uri para o lançamento do livro de Giorgia Cheruketti, A Sociedade Existe. Há mais Ellie SchleinO secretário do Partido Democrata, Roman Gauch, não perdeu a oportunidade de desfilar entre os representantes do Caviar. “Viva a Itália”, gritou alguém da plateia na entrada do secretário democrata. Anti-fascista“. Foi o mesmo grito que ressoou no Teatro Scala de Milão após o hino de Mamelli, com a música da galeria ouvida pelo jornalista equestre de 65 anos, que, segundo o protocolo, levantou uma polêmica pública com o alto funcionários juntos. Com Liliana Segre.

Em Nuvola Marco Damilano, jornalista, foi convidado para conduzir o encontro Sarcasmo mordaz Ele mostrou seu documento de identidade, referente ao ocorrido no La Scala de Milão. “ Estou pronto para identificar “, disse o jornalista, brincando sobre os agentes Déco No pleno desempenho de suas funções, ele assumiu os dados pessoais do homem do La Scala. Após os acontecimentos no teatro milanês, membros e apoiantes do Partido Democrata lançaram uma campanha social zombando da polícia que segurava o cartaz num ambiente que consideraram ser repressivo.

Schlein usou o lançamento do livro como plataforma eleitoral, mas não é incomum falar sobre os programas e projetos que seu partido quer levar adiante. Como é habitual, o secretário do Partido Democrata usou o microfone para atacar a maioria e o primeiro-ministro. Ele usou isso para fazer mulher para mulher Argumentos suspeitos e visa estimular a opinião pública. “ Se ela não estiver empenhada em melhorar a condição de todas as mulheres no país, não precisamos de uma mulher como Primeira-Ministra. “, Schlein disse que Meloney não sabia o que era. Como de costume, o secretário falou sobre a necessidade de criar monólogos bem escritos, mas cheios de bordões” Uma ponte com a timidez de se movimentar em sociedade “.