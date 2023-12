13 de dezembro de 2023 numa coletânea de canções das tradições marianas portuguesa e Gilberto Scortari de Barry Tisiana

O concerto “Canto di madre” está agendado para quarta-feira, 13 de dezembro (19h30), na Igreja de San Domenico de Bari, como último evento do Festival N&B Mareterra 2023. Os protagonistas da noite são a mezzo-soprano Tiziana Portuguesa e o organizador Gilberto Scordari, fundador e diretor artístico do evento. A programação inclui música da tradição mariana, do Barroco à atualidade, passando por diversas tradições populares. As peças executadas serão intercaladas com leituras de trechos dos escritos de Dom Tonino Bello. O evento, com entrada gratuita, é organizado em colaboração com a Arquiconfraria do Rosário de San Domenico. Informações e contatos 351.7510571.





A sequência de hinos é introduzida por “Salve Regina” de Giovanni Battista Pergolesi, seguida por “Maria Matrem Virginem”, uma composição do século XIV e preservada no “Libre Vermel de Montserrat”, um manuscrito encontrado perto de Barcelona. O mosteiro de Montserrat contém, precisamente, uma coleção de hinos medievais e outro material litúrgico do final da Idade Média.





Assim, depois de ouvir “Candapo Domino” do compositor veneziano do século XVII, Alessandro Grandi, viajaremos no tempo até ao século XX, o arranjador e compositor francês Jean Langlois, que. Estados Unidos, sua “rainha goleira”. Estaremos no século XX com “Ave Maria” de outro compositor e compositor transalpino Jehan Alain e uma releitura de “Ave Maria” de Cassini assinada pelo compositor e violonista russo Vladimir Vavilov.











De um período desconhecido com Michael Pretorius, Johann Sebastian Bach e música clássica judaica e sefardita, a música mais primitiva antes de mergulhar na famosa “Ave Maria” de Schubert. São esperadas obras anônimas do século XIII, árias do inglês Henry Purcell e do principesco compositor Paul Eszterhazy, “Ave Maria” de Nicola Porbora, uma reformulação de um hino sefardita de um dos fundadores da escola napolitana. «Durme durme» é uma peça de assinatura do compositor de carreira internacional de Barry, Massimo De Lillo, vencedor do Concurso de Compositores da Orquestra Filarmónica de Atlanta de 2022.