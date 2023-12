Exceto o garoto que caiu do sexto andar com o pai. A ação voluntária não está excluída – Corriere.it

Embora ainda não haja informações oficiais dos profissionais de saúde, não é perigoso Um menino de 4 anos O acidente aconteceu na tarde deste domingo Junto com seu pai do sexto andar, ele morreu instantaneamente. O menino passou por vários exames ao longo de ontem e não ficou gravemente ferido. Especificamente, ele tem um braço quebrado e ferimentos no peito e no abdômen. Seja de qualquer maneira Ele ainda está em observação na unidade de terapia intensiva do Hospital Di Cristina de Palermo.

As investigações sobre a mecânica exata do acidente ainda estão em andamento, mas parece que é A queda da criança foi amortecida pelos painéis do teto de um restaurante e possivelmente pelo corpo do pai. Porém, o pai, um professor universitário de 38 anos que lecionava na Faculdade de Engenharia de Palermo, nada pôde fazer. O homem morreu logo após a chegada da ambulância 118.

As investigações ainda estão em andamento para entender a causa da queda. Neste momento A hipótese apoiada pelos investigadores é que a criança olhou perigosamente para fora da varanda do prédio Via Azonia em Palermo. O pai teria corrido para pegá-lo, mas os dois teriam caído. Há um ano, o professor universitário perdeu a esposa. Isto levou à hipótese de que não foi um acidente, mas um gesto voluntário ditado pelo desespero.

Alguns moradores disseram que viram a criança caída do lado de fora e o professor Calal tentou agarrá-la. Outros, porém, disseram que pai e filho estavam de mãos dadas pouco antes da queda. Parece que o professor pressionou a custódia do filho após a morte da esposa.