Superbonus, F24 para Cdp: Todas as hipóteses no campo de empréstimos problemáticos

Depois de um debate no Palazzo Sigi entre o governo e a associação dos bancos Abi, Cdp e Sace, depois de auscultadas as necessidades dos vários players do sector, o Eurostat vai analisar os resultados dos testes relativos a custos e finanças públicas. O desejo do governo é desvendar o problema dos empréstimos de bônus imobiliário (superbônus e não só) envolvendo todos os interessados. As hipóteses em cima da mesa parecem ser no sentido de reparações através de modelos F24 bancados, deixando a ideia de uma securitização de títulos em segundo plano.

As mesas montadas no Palazzo Sigi vão precisamente ajudar a ouvir as necessidades dos vários intervenientes no terreno e a avaliar as suas propostas: o governo mostra-se determinado antes de mudar os empréstimos para a obra que ainda não contactou com Sila. , embora pequenas exceções sejam abertas, especialmente para aqueles em reconstrução ou ineficientes em áreas afetadas por terremotos. As seleções são feitas com base nas despesas relacionadas com as finanças públicas e nos resultados do Eurostat. É certo que as mudanças só podem vir durante o debate parlamentar sobre a Portaria do Superbônus.

Pressão sobre os bancos por empréstimos problemáticos

O governo pressionou os bancos sobre empréstimos problemáticos. A participação do Chase na mesa pressupõe garantias públicas, sendo que eventual intervenção em empréstimos também pode vir de empresas de capital aberto.

hipótese de intervenção CDP

“A intervenção do CDP é uma das hipóteses do estudo”, declarou, entretanto, Edoardo Ricci, vice-ministro do MIT. Alessandro Cattaneo, chefe da delegação do FI, confirmou a hipótese da securitização: “Com 25.000 construtoras em risco de falência, estamos trabalhando para resolver de vez o problema dos empréstimos problemáticos. Securitização? É possível que estudemos com o MEF , com profissionais».

Perseguição no campo onde as garantias públicas podem ser fortalecidas

A linha de demarcação da intervenção já foi traçada por decreto: a cessação do crédito futuro serve justamente para eliminar o passado. No entanto, as disposições da Portaria são insuficientes. Só então o Chase pode intervir e fortalecer as garantias públicas. Duas propostas estão na mesa para eliminar os empréstimos problemáticos, mesmo que o governo agora favoreça uma das duas. Primeiro, a securitização, um instrumento de mercado, está agora arquivada. Em segundo lugar, a compensação de créditos tributários e empréstimos é uma ferramenta de financiamento público.