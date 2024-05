ligação entre Milão E a França tem uma história notável que se consolidou nos últimos anos e contribuiu significativamente para o sucesso e crescimento da equipa. A relação tem raízes em contratações estratégicas anteriores que trouxeram jogadores talentosos da França diretamente para o Milan, enriquecendo o clube com qualidade e experiência internacional.

Um dos exemplos mais recentes e bem sucedidos deste vínculo é mencionado Oliver Girod. Não se esqueça Theo Hernández E Mike MignonMas Yasin Atli, de Bordéus em 2022. Não só pérolas francesas, mas também raras Rafael Leão Eles passaram líquido 1 Antes de jogar o diabo.

Diego Santos

chegada Paulo Fonseca Rossoneri no banco, depois de experiência Lírio, levando à compra de um dos leais ao treinador português. Conforme relatado por Correio jogoAliás, ele se destaca entre os principais perfis explorados na função de lateral-direito Diego Santos. O internacional português tornou-se Al Lírio Pilar da defesa de Fonseca, vai guiá-lo milanelo Para aumentar ainda mais o rácio técnico do clube.

Além da turma de 2002, são muitos os nomes que foram parar na agenda da direção do clube via Aldo Rossi. Assim, resta saber quais serão as opções de transferência dos rossoneri.

