Fortes tempestades estão em andamento, observe fortes ventos de granizo e rajadas durante a noite

Trovoadas e rajadas de vento são prováveis ​​nas próximas horas



O quadro meteorológico deverá deteriorar-se novamente em algumas partes do nosso país, com fortes trovoadas, granizo e rajadas de vento à tarde e à noite..

Tudo por causa de um Uma circulação ciclônica profunda e extensa Seu centro de engenharia está atualmente localizado na costa leste da Inglaterra. Esta situação consegue comprometer o clima em muitas partes da Europa Central e Ocidental, afetando a bacia do Mediterrâneo e, em particular, as nossas regiões setentrionais.

no entanto, A parte mais grave deste novo agravamento começa justamente à noite. : forte Temporário Eles vão criar a chuva, Ventos fortes e granizo localizado Em grande parte do norte, especialmente LombardiaAlém disso Trivanetto E de madrugada tambémEmília Romagna. O mau tempo também afetará Veneto e Friuli, onde ocorrerão trovoadas muito fortes, com possibilidade de granizo e tornados.

No fim, Preste atenção na manhã de sexta-feira O mau tempo concentra-se principalmente na região de Triveneto, com trovoadas, tempestades e granizo que podem causar mais dificuldades entre Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Alerta de Defesa Civil

Com base em eventos previstos e em andamento, é avaliado para o dia Na sexta-feira, 31 de maio, alerta laranja para a Lombardia e parte do Vêneto, alerta amarelo para o resto do Vêneto, grande parte da Lombardia, Trentino-Alto Ádige, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia e Piemonte.