Itália depois da votação: pesquisas preocupam esquerda

O quadro político nacional começa a sofrer algumas pequenas alterações à luz dos resultados das eleições locais. As relações de gravidade entre as duas partes mudam ligeiramente, mas permanecem em geral um fato inequívoco da matéria: de acordo com outro pesquisas, Neste momento centro direito Ele continua a representar a aliança na qual os italianos têm maior confiança. Isso vai além da calibração real das forças políticas individuais que se tornaram as campeãs de algumas mudanças, mas não levou ao surgimento de quem sabe revolução na frente nacional.

Últimas enquetes

Para fornecer as descobertas mais recentes, a pesquisadora Alessandra Gisleri pesquisou impressãoQuem falou sobre o equilíbrio dos principais partidos e como mudou o cenário a nível nacional. A citada pesquisa confirma a tendência surgida próximo às eleições administrativas, quando vigorava a proibição de divulgação das urnas. O Partido Democrata lidera, o que sem dúvida sai mais forte do que o voto local. O partido de Enrico Letta atingiu 19,5%, seguido de perto por Irmãos da itália Com 19,2% das preferências. Ambos são consistentes com apenas + 0,1% em comparação com a pesquisa do ano anterior.

Aqui estão as duas partes que pagam mais nos últimos dias: liga Di Matteo Salvini ficou em terceiro com 17,6%, seguido pela mudança de cinco estrelas de Giuseppe Conte com 16,2%. Ambos têm cerca de um ponto percentual de diferença por mês. Em vez disso, ele cresce Vamos italia 0,8%, e graças ao retorno de Silvio Berlusconi a campo, chegava a 8,1%. Por fim, o trabalho de Carlo Calenda obteve 0,7% e chegou a 4,5% graças ao excelente resultado alcançado nas eleições de Roma.

A centro-direita pode ostentar cerca de 45% das preferências dos italianos, mas outras listas (como a UDC) que historicamente apóiam a aliança devem ser adicionadas. Por outro lado, o centro esquerdo (Pd e M5S) parou em 35,7%. Há cerca de 10 pontos percentuais de diferença entre as duas frentes. Uma grande diferença, mas deve-se levar em conta que os partidos fora das coalizões de centro-direita e centro-esquerda estão entre 8% e 10% (medida 4,5%, Itália FIFA 2%, + Europa 1,2%, Europa verde 2,1%). Sem esquecer o grande grupo de indecisos e abstêmios.

Confie no governo

O governo ainda apresenta um bom índice de confiança (47,4%). O mesmo vale para o primeiro-ministro Mario Draghi (54,2%), que é no entanto o protagonista de uma ligeira redução de cerca de 2 pontos percentuais em relação ao início de setembro. Os italianos estão pedindo ao primeiro-ministro para lidar com todas as questões que estão estagnadas ou agravadas pela pandemia: trabalho e bem-estar econômico (30,1%), a emergência de saúde (19,1%) em declínio, impostos (14,7%), o alto custo de vida (11,2%). Cuidando do meio ambiente (8,8%), serviços para as famílias (6,0%), respeito aos direitos civis (5,6%)).