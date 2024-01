Compagna di San Paolo deixa o presidente Profumo. Azzone no topo do Acri- Corriere.it

Francesco Profumo renunciou à alta administração da Compagnia di San Paolo, acionista da Intesa Sanpaolo. O Presidente informou isso em memorando na tarde desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. A medida entrará em vigor a partir de 22 de fevereiro, antes do final natural de abril e ocorre após o “Dia da Empresa”, que em 23 de janeiro delineou os resultados de Mandato de 8 anos do Profumo (1,3 mil milhões desembolsados ​​na região, apoiando mais de 8 mil projetos) e pagamentos para 2024 para o Noroeste (170 milhões de euros).

“Meu papel à frente da instituição terminou.” «À luz das considerações acima descritas, percebi que a possibilidade de deixar o cargo de Presidente pouco antes do final do mandato natural não causaria dificuldades nem a nível institucional nem operacional – declara Profumo -. Isto é ditado pela consciência de que considero agora que o meu papel à frente da instituição terminou essencial e completamente. Uma função na qual disponibilizei minha riqueza de experiência e habilidades no espírito de serviço. Esta escolha decorre também do respeito que tenho por esta tão importante instituição secular, que considero que deve ser preservada tanto quanto possível, e ainda mais hoje, das dinâmicas associadas às mudanças de governação. Portanto, renunciarei ao cargo de Presidente da Fundação Companhia de São Paulo no dia 22 de fevereiro de 2024.”

«Nesta ocasião – conclui Profumo – gostaria de começar por renovar o meu profundo agradecimento a todos aqueles que me deram a oportunidade de desempenhar esta função. Agradeço ao Secretário-Geral, a todos os membros do Comitê Gestor, do Conselho Geral e do Conselho Fiscal da Fundação Companhia de São Paulo pela contribuição ativa e contínua nestes anos de intensa atividade; Depois agradeço às organizações e a todos os integrantes do grupo da Fundação Companhia de São Paulo. Por fim, um agradecimento aos jovens do Conselho Consultivo Juvenil da Fundação Companhia de São Paulo."