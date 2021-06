Quando e como será registrado?

Boas notícias para todos que decidiram participar do programa de cashback. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

A evasão fiscal sempre foi um dos principais problemas do nosso país. Precisamente por isso, é necessário realizar intervenções dedicadas ao combate a este fenômeno. Nesse contexto, o programa se encaixa Dinheiro de volta, apresentado pelo ex-CEO, para desestimular o uso de caixa. Para tanto, de fato, um 10% de reembolso máximo 150 €, para transações feitas por meio do uso de métodos de pagamento eletrônico, como cartões de crédito ou débito, durante meio do ano da ref. Mas não só isso, despertar um interesse especial é Super cashback.

Este último, lembramos, é apresentado como um prêmio de valor 1500 EUR, destinado aos primeiros 100.000 usuários que terão registrado o maior número de transações. Muitas vezes justamente esse tipo de incentivo acaba no caixa por conta dos chamados astutos que estão prontos para isso. Use truques de diferentes tipos para poder subir na classificação. Enquanto se espera saber se medidas serão ou não implementadas neste sentido, a primeira data a considerar é 30 de JunhoÉ o dia em que termina o primeiro semestre. Mas quando começarão as primeiras recuperações? Vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Leia também >>> Reembolso, mesmo os golpistas têm suas razões: “1500 euros doados não é pouco”

Cashback, boas notícias na estrada: tudo o que você precisa saber

Falta pouco 30 de Junho, a data em que terminará o primeiro semestre válido para acesso ao Cashback e Super Cashback. O Os primeiros pagamentos devem começar em 1º de julho, com a Consap, empresa que administra os pagamentos, que tem 60 dias, a partir do final do período de referência, para concluir as operações. Assim, os reembolsos relativos ao primeiro semestre serão pagos em um período futuro De 1º de julho de 2021 a 29 de agosto de 2021.

Os pagamentos serão feitos por transferência bancária diretamente para o Iban indicado pela parte em questão no momento de aderir ao esquema de reembolso. Além do reembolso, a tão esperada premiação também será concedida em julho Supercashback, um bónus de 1.500 euros dirigido aos primeiros 100.000 utilizadores que registarem mais transações no final do semestre.

Na verdade, lembramos que o programa está organizado da seguinte forma:

Primeiro semestre de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021;

Segundo semestre de 1º de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021;

O terceiro período é de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022.

Leia também >>> De contas a empréstimos, cuidado com o golpe: os preços estão subindo de forma alarmante

Primeiros reembolsos, portanto, Começa na quinta-feira, 1º de julho de 2021 Refere-se a compras feitas durante o primeiro semestre do ano de referência.