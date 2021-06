Finlândia: Negócios para operadores de laser, contrato aberto

Oportunidade de negócio interessante em Finlândia para operadores de laser.

A seleção é destinada a candidatos com Qualificações profissionais e com Experiência anterior No trabalho.

Há tempo para se inscrever até 31 de dezembro de 2021. Aqui estão todos os detalhes.

Trabalho para operadores de laser na Finlândia

A Rede Eures Finlândia publicou uma oferta de trabalho com o objetivo de selecionar 4 operadoras de laser. Os candidatos trabalharão em empresas fabricantes de metais e equipamentos eletrônicos.

Tempo previsto de recrutamento indefinido e completo.

Requisitos

Os candidatos a vagas de operador de laser na Finlândia devem possuir o seguinte Requisitos:

Cidadania da UE;

Posse de qualificação profissional;

Ter pelo menos 2 anos de experiência em cargo semelhante;

bons conhecimentos de inglês;

Usando máquinas a laser como Prima-Power, Amada e FinnPower. É essencial ser capaz de dividir máquinas, alterar configurações e programá-las;

Capacidade de trabalhar de forma independente.

Como aplicar

Para participar da seleção da oferta de trabalho para operadores de laser, os interessados ​​podem se inscrever por meio de formulário específico procedimento remoto, pode ser acessado em Esta página, cliccando su “Candidate-se a este emprego”.

O prazo para envio de inscrições é em 31 de dezembro de 2021.

Mais Informações

Para saber mais informações sobre a oferta de emprego, apresentamos o ARQUIVO (Pdf 287 kb) onde são comunicados todos os detalhes.

Visite nossa página de ofertas de emprego para saber mais sobre todas as outras oportunidades ativas e se inscrever em nossas oportunidades as notícias ficar sempre atualizado.