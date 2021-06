Decreto Sostegni Bis, a chegada de um novo bônus de 700 euros para despesas e contas

Boas notícias para muitas famílias que em breve poderão usufruir de um novo bónus até 700 euros para compras e contas. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

2020 apresenta-se, sem dúvida, como um daqueles anos difíceis de esquecer. Com o impacto da Covid, esta infelizmente continua a ter repercussões negativas em nossas vidas tanto social quanto socialmente. Barato. O governo decidiu adotar uma série de medidas restritivas com o objetivo de limitar sua disseminação, ao mesmo tempo em que obrigava muitos empresários a baixarem as venezianas de suas atividades.

Uma situação particularmente complexa, pois cada vez mais famílias estão passando por uma grave crise financeira. Daí a necessidade de intervenções direcionadas por parte do governo, como a chegada de novas ajudas econômicas graças à Decreto de suporte duplicado. Mas não só isso, o Poder Executivo também tem garantido que esteja à disposição dos municípios 500 milhões de euros Para apoiar a troca de Cupons de comprasTem como objetivo apoiar as pessoas mais afetadas pela situação. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso

Covid, novo bônus de € 700 para despesas e contas vem graças ao decreto Sostegni Bis.

Boas notícias para muitas famílias que em breve poderão aproveitar um novo bônus, com um Máximo 700 EUR. Graças a este último, será possível comprar bens de primeira necessidade, alimentos, remédios ou pagar contas. Aprovado no passado dia 25 de maio, o CEO, liderado por Draghi, confirmou, conforme anteriormente referido, a atribuição de 500 milhões de euros, que foi colocada à disposição dos municípios para confirmação Gastar recompensa a partir de 700 euros.

Este tipo de apoio econômico é destinado às famílias mais afetadas pela situação, com um Limite de ISEE que não deve ultrapassar 8 mil euros. Para determinar os requisitos, no entanto, são municípios individuais. Por isso, para saber se tem direito a este tipo de apoio financeiro, deverá contactar as respectivas secretarias municipais. A quantidade, lembre-se, varia De 50 a 700 euros por família Também pode ser usado para pagar Faturas.

Os municípios poderão prosseguir com a ativação das chamadas uma vez decorridos 30 dias da entrada em vigor do Decreto Sostegni Bis. Portanto, os governos locais devem começar Enviando suas ligações a partir do próximo dia 25 de junho. Por isso, é necessário esperar mais alguns dias para saber quais os requisitos exigidos por cada município e como apresentar uma candidatura específica.