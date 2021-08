Apple: aumentar a produção na Europa (não na Itália) em 2021

A produção de maçã na Europa aumentou 10% em relação a 2020. Este número veio à tona durante a Conferência Prognosfruit, um momento de confronto entre produtores de maçã do Hemisfério Noroeste, que aconteceu por volta do dia 5 de agosto.

A Assomela relata a previsão da safra de maçã, no Velho Continente, em 11.735.000 toneladas, +1 por cento em comparação com a média dos três anos anteriores. O aumento da colheita na Polónia é estimado em 4.170.000 toneladas (+ 22% em 2020); em 49, 28, 18 e 12 por cento, respectivamente, na Hungria, Espanha, Croácia e Portugal. A produção também aumentou na Alemanha (6%), França (3%) e Bélgica (14%); Por outro lado, Eslovênia (-59 por cento), Grécia (-28 por cento), Dinamarca (-25 por cento), Lituânia (-47 por cento), Letônia (-14 por cento) e Suécia (-16 por cento) cent). A produção no Reino Unido também caiu 3%.

Do ponto de vista da qualidade, os volumes são ligeiramente inferiores em 2021, em resultado da influência das temperaturas e da menor precipitação em algumas zonas, mas em linha com a média dos anos anteriores. A colheita deve ser atrasada pelo menos uma semana na maioria dos países. Na frente da diversidade, Golden Delicious está em alta novamente com 2.120.000 toneladas, o que é +8 por cento, mas fora dos volumes em 2015, 2016 e 2018. +8 por cento), Jonagold registrou um aumento de 34 por cento na produção, por cento e um Redução de 3 por cento para Red Delicious; Também corte para Granny Smith (-18 por cento), crepes rosa (-12 por cento) e Fuji (-4 por cento). Novas variedades continuam a operar, ultrapassando 375.000 toneladas, um aumento de 12 por cento em relação ao ano anterior.

Vejamos agora a situação na Itália: a produção total é estimada em 2.045.611 toneladas, -4 por cento em relação ao ano passado. A produção no Alto Adige aumentou 5%, a produção em Trentino voltou a ficar abaixo de 500.000 toneladas e todas as outras regiões foram reduzidas pela geada na primavera passada. A produção orgânica bateu recorde, com mais de 203.400 toneladas, 9,9% do total: a Itália voltou a ser o principal produtor de maçãs orgânicas da Europa.

O Golden Delicious está estável na Itália, onde se espera um rendimento 4% maior do que na temporada passada, mas ainda 14% menor do que a média dos últimos cinco anos (excluindo 2017). A gala também ficou estável em relação ao ano passado, atingindo 378 mil toneladas. A segunda variedade ainda está na Itália. A produção de Red Delicious caiu 18%, assim como a de Granny Smith (-31% em 2020) e Renetta (-31% em 2020), as cultivares mais afetadas pelos efeitos do frio da primavera. Fuji caiu 9% em relação ao ano passado. No nível europeu, atingiram o recorde de 138 mil toneladas. Novos itens, especialmente itens de clube, que aumentaram 37% em relação a 2020.

As geadas da primavera afetaram os calibres, abaixo de 2020, mas em linha com os anos anteriores. Atrasos de colheita de cerca de uma semana também foram relatados na Itália. Sem problemas fitossanitários, os percevejos asiáticos são menos frequentes do que em 2019.

Até o momento, 1.769.377 toneladas de maçãs devem ir para o mercado fresco, ligeiramente abaixo do ano passado, 6 por cento abaixo do volume do ano passado e 8 por cento abaixo da média dos cinco anos anteriores (excluindo 2017). A partir dos dados da Prognosfruit, a Assomela espera uma previsão muito boa para 2021-2022, ainda que não seja a mesma dos últimos dois anos. Condições climáticas e ligeiro atraso no desenvolvimento podem auxiliar na recuperação do tamanho dos frutos.