Conta exorbitante? Cinco dicas para reduzir o lixo doméstico

Para uma conta menos onerosa, pequenos truques são suficientes. Muitas vezes percebemos isso, mas os hábitos podem desempenhar um papel importante nos golpes.

O verão (infelizmente) não é apenas um período de férias. Durante os meses quentes, o consumo das famílias, principalmente eletricidade e água, aumenta inevitavelmente. Usar condicionadores de ar, tomar banho com frequência e até mesmo lavar as mãos, seja para recuperação ou para uma emergência da Covid. Todos os hábitos que, de alguma forma, Eles aumentam o nível de consumo Mais importante ainda, as contas custam no final do mês. Custos que aumentam ainda mais quando se utiliza equipamentos que não sejam novos ou que de alguma forma não pertençam às melhores classes energéticas.

Em qualquer caso, o desperdício não é necessariamente automático. Existem pequenos truques que podem levar o consumidor a reduzir o consumo e a Enfrentando contas menos onerosas, líquido de todos os aumentos devido ao aumento do uso. Cinco dicas podem ser suficientes para não ter que gastar as despesas daqueles que estão destinados a ficar gravados na memória no final do mês.

Desperdiçando energia: dicas para uma conta mais leve

A temperatura da chaleira é um daqueles aspectos que tendemos a considerar pouco ou nada. No entanto, reduzir a temperatura de aquecimento em um ou dois graus é o primeiro passo para reduzir o encargo na conta. Um termostato inteligente, neste caso, pode ser uma bênção, até porque aparelhos modernos podem ser ativados e regulados até remotamente, via telefone.. Quanto à águaPor outro lado, o monitoramento do consumo também pode levar à detecção de avarias. Por exemplo, vazamentos: uma torneira que goteja ou vaza água discretamente pode causar um desperdício astronômico (até 35.000 litros de água por ano). Não esquecendo os pequenos truques como desligar a água enquanto se lava com sabão ou lavar a louça na pia Em vez de deixar fluir.

Dispositivos conectados também contribuem para o consumo. Evitar mantê-lo no modo de espera é uma boa solução e, possivelmente, desligá-lo completamente se não o estiver usando. Vários soquetes podem ajudar a eliminar o consumo de diferentes dispositivos simplesmente desligando o botão. A troca de lâmpadas é outro aspecto essencial: modelos de menor consumo, como a iluminação LED, são definitivamente recomendados para uma conta mais leve. O consumo será reduzido em até 5 vezes Comparado a uma lâmpada normal. Por último, mas não menos importante, a comparação das diferentes ofertas do Duty Free. A comparação é uma ferramenta inteligente e inteligente. Podemos descobrir que algumas operadoras permitem o acesso às instalações por um preço mais baixo, mas com a mesma qualidade. Os negócios de combustível duplo (mesma transportadora para muitas concessionárias) costumam ser uma decisão acertada.